حلت الكويت في المركز الثامن عالميا في انتاج النفط خلال العام 2016 بمتوسط انتاج يومي بلغ 2.7 مليون برميل يوميا، حسب بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة (JODI) التي ترصد البيانات الخاصة بالنفط.

وتصدرت السعودية قائمة منتجي النفط بنحو 10.46 ملايين برميل يوميا في المتوسط، حيث حافظت المملكة على مركزها للعام الثاني على التوالي بعد أن تفوقت على روسيا التي كانت في الصدارة لمدة 11 عاما خلال الفترة الممتدة من عام 2004 حتى عام 2014.

وبلغ متوسط إنتاج روسيا خلال عام 2016 نحو 10.37 ملايين برميل يوميا، وحسب البيانات، جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث، حيث بلغ متوسط إنتاجها اليومي للنفط خلال العام الماضي نحو 8.88 ملايين برميل يوميا.

وفيما يخص بقية الدول العربية، جاءت العراق في المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا بمتوسط إنتاج بلغ 4.65 ملايين برميل يوميا ثم الإمارات في المركز اﻟ 9 بنحو 2.46 مليون برميل يوميا.