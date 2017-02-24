أفادت شركة الاستثمارات الوطنية بأن هيئة أسواق المال وافقت على تنفيذ عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة أدبتيو على أسهم شركة أمريكانا التي تم تجميعها خلال فترة العرض الذي بدأ في 12 يناير الماضي وانتهى في 13 فبراير الجاري، حيث بلغ عدد أسهم شركة أمريكانا التي تقدم مالكوها بطلب قبول العرض 107 ملايين سهم بنسبة 26.6%.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري في مؤتمر صحافي مطلع الأسبوع الجاري، أن المقابل النقدي للعملاء الذين باعوا أسهمهم خلال الصفقة بلغ 283 مليون دينار ستكون متاحة بحساباتهم بمنتصف مارس المقبل.