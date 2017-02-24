أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن رعايتها لحفل الجالية المصرية في الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي التراثي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية على طريق السالمي كيلو 59 «الإعلانات الإرشادية للموقع منتشرة على الطريق»، الذي فتح أبــوابه أمام الزوار في 15 يناير ويستمر حتى نهاية فبراير 2017، كــــل يوم من الســـــاعة 9 صباحا وحتى 10 مساء.

وسيحيي الحـــــفل الذي يـــــقام اليــــوم الجمعة 24 فبراير نجــــوم أطفال الأوبرا المصرية وThe Voice Kids، بحــــضور سفير جمهــــورية مصر العربية وأعضـــاء الــــسلك الديبـــلوماسي في الكــــويت، وشخصيات كويتية ولفيف من أبناء الجالية المصرية.

وصرح أيمن المطيري، مدير أول في إدارة اتصالات الشركات في VIVA بأن الشركة وخلال تواجدها في القرية من خلال فرعها محل رقم 20، ستوفر خدمة الواي فاي تحت مسمى VIVA Village، مجانا لكل زوار المهرجان، للاستمتاع بكل الفعاليات، واستخـدام مـواقع التـواصل الاجتـماعي.

كما تقدم في نهاية كل ويك إند، حتى نهاية المهرجان، جوائز وهدايا و«أكثر» من خلال مسابقات وأنشطة للجمهور.

هذا، ويحصل زوار قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية على «جواز قرية الموروث الشعبي» الذي يخولهم دخول السحب على جوائز عديدة ثمينة، وذلك عند زيارتهم للأجنحة المذكورة في الجواز وختمه في الصفحة المتعلقة بالجناح.