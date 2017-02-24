ساهم البنك الأهلي الكويتي في رسم الابتسامة على وجوه أطفال مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، من خلال دعمه ومشاركته في الاحتفالات التي أقامها المركز بمناسبة الأعياد الوطنية.

وقد تضمن الاحتفال، الذي أقيم في 19 الجاري، فقرات غنائية في أجواء تراثية كويتية، حيث تزين المركز بأعلام الكويت، إلى جانب فقرة الرسم على وجوه الأطفال، والتلوين، والمسابقات، وتوزيع الجوائز بمشاركة عدد كبير من الأطفال وعائلاتهم إلى جانب فريق عمل المركز.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزا للروح الوطنية وخلق أجواء من البهجة والسعادة لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بغرض دمجهم مع أفراد المجتمع ومساعدتهم على العيش بشكل طبيعي.

وقد حضر هذه الفعالية كل من مدير أول الاتصالات والعلاقات الخارجية سحر الذربان، ومدير أول الاتصالات والعلاقات الخارجية علي البغلي، كممثلين عن البنك الأهلي الكويتي.

ويهدف مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين إلى منح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة للتعلم والمرح في بيئة صحية آمنة، سعيا منه نحو زرع الثقة بالنفس وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الجسدية والاجتماعية واللفظية للتفاعل مع المجتمع المحيط بهم.

ويلتزم البنك الأهلي الكويتي بالمشاركة الفاعلة في الــــعديد من المناسبات الاجتــــماعية بشكـــل عام مع التركيــــز على فــــعاليات ذوي الاحتياجات الخاصة.