العمر: استلهمنا بعض المشاهد من الماضي لتعكس أصالة الكويت وقيم شعبها

أطلقت شركة ايكويت للبتروكيماويات، فيلما إعلاميا مميزا بمناسبة احتفالات الكويت بأعياد الوطني والتحرير.

ويأتي هذا الفيلم تقديرا وعرفانا لأصالة الشعب الكويتي وما يحمله من قيم الانتماء والعزيمة والنماء والروح الوطنية.

ويرتكز الفيلم على الخطاب التاريخي للمغفور له أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم المبارك الصباح، هذا الخطاب الذي لم تتم الإشارة إليه من قبل في أي وسيلة تواصلية.

وبهذه المناسبة أطلقت شركة ايكويت هذا الفيلم مشاركة للشعب الكويتي ليتعرف أكثر على هذه الكلمات الملهمة لمؤسس الكويت الحديثة.

وكان هذا الخطاب قد جاء في الذكرى الأولى لاستقلال الكويت عن الوصاية البريطانية في العام 1961. وجاءت كلماته تعبيرا عن الامتنان والتمنيات بالازدهار للكويت وشعبها نحو مستقبل واعد.

ويجمع هذا الفيلم بين صوت وكلمات الخطاب إضافة إلى عدة لقطات حية من ذلك الخطاب الأصلي مع صور تتحدث عن أهم مراحل التطور في تاريخ الكويت الحديث منذ الاستقلال وعلى مر 56 سنة بما يتوافق مع رؤية مؤسس الكويت منذ ذلك الوقت.

وبهذه المناسبة، قالت مساعدة الرئيس التنفيذي للاتصالات والعلاقات العامة والحكومية في شركة ايكويت د.عبير العمر: في هذا الفيلم الغني بلحظات الحنين والإلهام القوية، وظفنا عددا من المشاهد الغنية بالمشاعر من ماضي الكويت لتكون تعبيرا عن قيم الكويت وشعبها.

ويشكل هذا الإنتاج بالنسبة لنا في ايكويت أمرا بالغ الأهمية لأنه يجسد تطور الكويت ونماءها وروح التسامح والانتماء والديمقراطية فيها عبر مسيرتها.

وهذه المشاهد المتلاحقة في الفيلم الإعلامي تتضمن لقطات لتحرير الكويت من الغزو العراقي ولحظات الاحتفال والمسيرات المختلفة ابتهاجا بالتحرير، إضافة إلى اللقطة التاريخية المؤثرة لأمير الكويت المغفور له الشيخ جابر الأحمد لدى وصوله الكويت بعد التحرير وكيف انحنى يقبل أرض الكويت الغالية لحظة وصوله.

كما نعرض بعضا من لحظات النصر التي حققه فريق الكويت لكرة القدم بفوزه ببطولة آسيا 1980، وكذلك دور المرأة وحضورها الفاعل عبر مشهد للسيدة فاطمة حسين خلال بداية النهضة الثقافية والحضارية التي انطلقت في عهد المغفور له الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، وشجاعة الشعب الكويتي خلال حرب الخليج والتي تتمثل في المقاومة الوطنية التي أبداها الكويتيون في بيت القرين وسطروا عبرها ملحمة وطنية خالدة.

كما نطلع عبر الفيلم على النظام السياسي الديموقراطي في الكويت وهو ما نراه في المشهد التاريخي الذي يجمع اثنين من أهم الشخصيات السياسية في ذلك الوقت وهما خالد الغنيم وعبدالله النيباري، ونختتم هذا الجزء بالمشهد الذي يجسد تكاتف الكويتيين في وجه الإرهاب عندما حدث تفجير مسجد الصادق عام 2015، وهي الكارثة التي أثبتت أن الشعب الكويتي على قلب واحد، وخاصة عندما جاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى موقع الانفجار فورا بحضور سريع أبهر العالم، ومع مشاهدتنا لجميع هذه المشاهد واللقطات نسمع طوال الفـــيلم صوت مؤسس الكويت المغفور له الشيخ عبدالله السالم وهو يلقي خطابه التاريخي المشهور.