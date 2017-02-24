الموقع الإلكتروني يقدم أكثر من 150 خدمة مجانية بمستوى عالٍ من السرعة والمرونة

يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) خدمة عملائه الكترونيا خلال العطلة عبر موقعه الالكتروني الذي يقدم أكثر من 150 خدمة مجانية بمستوى عال من السرعة والمرونة والأمان، وعبر العديد من قنوات الخدمة الالكترونية الأخرى التي تمنح العملاء مجموعة من الخدمات والمنتجات الضرورية، بالاضافة إلى سيارات موبي «بيتك» وفرع «بيتك» في المطار الذي يقدم خدماته على مدار الساعة.

ويستمر مركز الاتصال في تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع الى مطالبهم والعمل على التجاوب معها بأسرع وقت ممكن، كما يواصل «بيتك» تقديم الخدمة الهاتفية الآلية 1803333 التي تعمل على مدار الساعة للتجاوب مع احتياجات العملاء ومتطلباتهم من عمليات تحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وشراء بطاقات تعبئة الهواتف النقالة وغيرها من الخدمات المتنوعة.

كما يمكن لعملاء «بيتك» وغيرهم الاستفادة من خدمات أجهزة الشامل، التي توفر بديل لجزء مهم من عمل الفروع في مثل هذه المناسبات، حيث تغطي هذه الأجهزة اغلب الفروع المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية، وتقدم حلولا مصرفية متنوعة بأفضل تقنية، من بينها خدمات إيداع الأموال والشيكات، وتتيح لعملاء «بيتك» إدراج أموال الشيكات ضمن حساباتهم فور إيداعها.

وتلعب سيارات «موبي بيتك» التي تعد بمنزلة فروع متنقلة منتشرة في مختلف المناطق دورا مهما في تقديم عدد من الخدمات في مقدمتها السحب والإيداع والاستعلام عن الرصيد وتغيير كلمة السر وغيرها، حيث تتميز سيارات «موبي بيتك» بتنوع انتشارها وخضوعها لجدول انتشار مرن يستهدف اماكن مختلفة منها البعيدة ومنها التجمعات والاسواق.

ويمتلك عملاء «بيتك» ميزات تقنية إضافية، حيث بإمكانهم إجراء جانب من العمليات المصرفية الأساسية عبر أجهزة الهاتف الذكية التي تحظى بإقبال متزايد، وذلك من خلال تطبيق Kfhonline.