الاتفاقية ستغطي خطوط رحلات بين تركيا وناميبيا وتوسع من فرص السفر

وقعت الخطوط الجوية التركية وطيران ناميبيا، الناقل الوطني لجمهورية ناميبيا اتفاقية مشاركة بالرمز يبدأ سريانها اعتبارا من الأول من مارس 2017، ويتم بموجبها تغطية خطوط رحلات بين تركيا وناميبيا، ومن المقرر أن توسع فرص السفر أمام مسافري الناقلتين.

وتقع جمهورية ناميبيا جنوب غرب القارة الأفريقية ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي وجمهورية جنوب أفريقيا من جهة الجنوب والشرق.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للخطوط الجوية التركية في اسطنبول.

ووقع الاتفاقية سانكواسا جيمس سانكواسا، نائب وزير الأشغال والنقل الناميبي، وبلال إكشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ومن المقرر أن توسع اتفاقية المشاركة بالرمز الجديدة الشراكة التجارية بين الناقلتين والبلدين بشكل عام.

وفي الوقت ذاته، سوف توفر الاتفاقية لمسافري الناقلتين المزيد من خيارات السفر بين ناميبيا وتركيا.

وبموجب شروط الاتفاقية، تخطط طيران ناميبيا والخطوط الجوية التركية لوضع رموز على الرحلات أحادية الجانب التي تسيرها طيران ناميبيا على خط ويندهوك جوهانسبرغ والعكس، ويندهوك فرانكفورت والعكس، والرحلات أحادية الجانب التي تسيرها الخطوط الجوية التركية على اسطنبول جوهانسبرغ والعكس، اسطنبول ـ فرانكفورت.

كما تم دراسة امكانية توسيع نطاق هذه الاتفاقية بوضع الرمز ليشمل إلى ما بعد رحلات اسطنبول، عندما تقوم طيران ناميبيا بتسيير رحلات ويندهوك ـ اسطنبول والعكس في المستقبل.

وأكد نائب وزير الأشغال والنقل الناميبي أهمية هذه الشراكة التجارية مع ناقلة راسخة وسريعة التطور مثل الخطوط الجوية التركية، التي تتمتع بشبكة خطوط واسعة، وتوقيع اتفاقية المشاركة بالرمز معها، معتبرا أن هذه الاتفاقية سوف تشكل تجربة مهمة لهم.

وصرح بأنه على ثقة من أن هذا التعاون سوف يؤتي ثماره ويعود بالنفع والفائدة على كلا الجانبين، وسوف يتم توسيع نطاقه قريبا جدا.

وقال سانكواسا: طيران ناميبيا ناقل جوي صغير نسبيا، ولتحسين تنافسيتها في هذا القطاع التنافسي، كان من المهم أن يكون لها شريك استراتيجي مثل الخطوط الجوية التركية التي تعد مرشحا مثاليا لتصبح شريكا أساسيا في المستقبل.

ونحن على قناعة من أن هذا مجرد أحد أشكال التعاون العديدة مستقبلا التي ستحدث بين الخطوط الجوية التركية وطيران ناميبيا.

وتعليقا على الاتفاقية، قال بلال إكشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية: نحن سعداء بتوقيع اتفاقية المشاركة بالرمز مع طيران ناميبيا، حيث يتركز هدفنا على التعزيز الدائم لشراكاتنا وتعظيم فرص السفر المقدمة لمسافرينا من خلال شبكات رحلاتنا.

وتواصل طيران ناميبيا توسعها بنجاح، ونحن على قناعة من أن هذه الشراكة بين الخطوط الجوية التركية وطيران ناميبيا سوف تفيد كلتا الناقلتين ليس من منظور تجاري فحسب بل أيضا في التفاعلات الثقافية بين تركيا وناميبيا فضلا عن الترويج في الوقت ذاته للسفر بغرض ممارسة الأعمال بين البلدين.