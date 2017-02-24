أعلنت شركة ملتي فلاجز العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية، والذي سينطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي، من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبمشاركة نحو 40 شركة عقارية تحت سقف واحد.

وقال مدير البيع والتسويق في «ملتي فلاجز العقارية» سامح شنودة إن شركته ستقوم بطرح وتسويق مشروع برج الروز في الإمارات، ويقع على شارع الشيخ محمد بن زايد.

ولفت شنودة إلى أن المشروع يقع في اكبر طريق في دولة الامارات العربية المتحدة، ويتكون من 40 طابقا، بالاضافة الى 6 طوابق مواقف خاصة.

وأكد ان المشروع يعتبر امتدادا للتطور العمرانى الكبير الذي تشهده امارة عجمان ودولة الامارات العربية المتحدة بقيادة حكامها الكرام.

ولفت إلى أن الشركة قامت ايضا بطرح احدث مشروعاتها بمدينة تبيليسي عاصمة دولة جورجيا التي تشهد حاليا تطورا سياحيا ملحوظا واقبالا شديدا من جميع انحاء العالم، ما يخلق فرصا كبيرة للاستثمار العقاري.

جدير بالذكر ان البرج الجديد هو الاكبر والاحدث على الاطلاق بالمنطقة المحيطة، كما يتمتع بخدمات شاملة على اعلى مستوى تماثل الخدمات الفندقية.

ودعا شنودة جميع المهتمين بالاستثمار العقاري في دولة الإمارات الى زيارة المعرض والتعرف عن قرب على مشروعات الشركة.