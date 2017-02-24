محمود عيسى

أعلنت شركة شيفرون الاميركية النفطية تعيين السعودي احمد العمر رئيسا لعملياتها في الجانب الكويتي من المنطقة المقسومة خلفا لمحمد المري، الذي عهد إليه بتولي منصب رئيس الشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه البلدان الكويت والسعودية لاستئناف عمليات الانتاج من الحقول المشتركة في المنطقة المحايدة التي تزيد طاقتها الانتاجية على 500 الف برميل يوميا.

ونسبت محطة «بلومبيرغ» الاخبارية الى المتحدثة باسم شركة شيفرون، سالي جونز قولها ان محمد المري سيخلف العمر في منصب رئيس شركة شيفرون السعودية.

وقالت ان احمد العمر امضى 48 سنة في العمل لدى شركة شيفرون السعودية بما فيها 18 سنة في منصب الرئيس.

وفي تعقيب له على هذا التعديل في المناصب، قال عبدالسلام العوضي المحلل النفطي المستقل في لندن والذي مثل الكويت في منظمة أوپيك خلال الفترة بين عامي 1980 و2001 «ان تعيين اشخاص على إلمام تام بالجانبين ـ السعودية والكويت ـ سيساعد شركة شيفرون على التغلب على اي مصاعب مستقبلية تتعلق بنشاطاتها في المنطقة المحايدة».