المركز يدشن أحد المشاريع المهمة في إستراتيجية 2030 أبريل المقبل

أحمد مغربي

قال نائب العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي في مؤسسة البترول الكويتية حمد بداح السبيعي ان عدد المتدربين في مركز التدريب البترولي للعام المالي الحالي 2016-2017 بلغ 26 ألف مشارك مقارنة بالخطة الموضوعة سابقا المعتمدة بحوالي 23 ألف مشارك وذلك بزيادة بلغت 15% مقارنة بحوالي 20 ألف مشارك في السنوات الماضية.

وأوضح السبيعي في تصريحات على هامش تنظيم مركز التدريب البترولي مؤتمرا صحافيا أمس وجولة تفقدية داخل المركز ان نشاط التدريب يعتبر داعما أساسيا لتطوير العمل والعاملين بما يحقق أهداف وخطط المشاريع التي ينفذها القطاع النفطي، مشيرا الى ان مركز التدريب البترولي يخدم القطاع النفطي من خلال منظومة عمل يتم التنسيق بشأنها مع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة من خلال خطة سنوية.

وذكر السبيعي ان التدريب يتطلب إمكانات تتمثل في قاعات التدريب والمعدات النفطية اللازمة للتدريب ومصادر تحقق النتائج على أرض الواقع، مبينا أن المركز يشتمل على العديد من قاعات التدريب التي يمكنها استيعاب 100 مشارك، لافتا الى انه في حال زيادة أعداد المشاركين يتم التعاقد مع فنادق محلية لعقد البرامج التدريبية فيها.

وأفاد بأن هناك خططا لإيجاد البرامج التي تطلبها احتياجـــات والعامــلين بالتنسيق مع الشركات التابعة قائلا: «نبذل جهودا كبيرة في ظل توجه المؤسسة واستراتـــيـجـيــة 2030، خصوصا ان هناك توسعا في المشاريع والعمليات واهتمام الإدارة بالتدريب وتسخير كل الإمكانات للمركز للقيام بدورة المنوط به».

وأوضـــح ان هنـــاك اهتماما وتوجهات للرؤساء التنفيذيـيـــن بالتــدريب والتوقيع على استراتيجية التعليم والتطوير والتي تهدف الى تطوير الكفاءات، مشيرا الى ان هناك أعمالا جديدة تم تبنيها في قطاع التدريب مثل إدارة المواهب (الكوادر) وهي تبدأ مع دخول العمال الجدد ورعايتهم في برامج متخصصة لتطوريهم والتركيــز علــى كوادر مستقبلية لتولي المهام.

وتوقع السبيعي ان يتم اعتماد تلك التوجهات وترجمتها على ارض الواقع للجامعيين وذوي الخبرات، كاشفا عن التوجه لتسمية الملتحقين الجدد بالقيادات المستقبلية في اشارة مبكرة لها اثر إيجابي على هؤلاء الملتحقين، لافتا الى ان أحد المشاريع المهمة في إستراتيجية التدريب هو تنمية الكفاءات التدريبية الوطنية لخلق قياديي المستقبل الذين سيقودون القطاع النفطي مستقبلا.

وأشار الى ان مركز التدريب البترولي سيدشن اعتبارا من مطلع أبريل المقبل أحد المشاريع المهمة في استراتيجية 2030 وهو تنمية الكفاءات التدريبية وفق نظام الى جديد تم تصميمه لهذا الغرض وهو يشرك العامل المتدرب في كل مراحل التدريب، وان ميزانية مركز التدريب البترولي السنوية تقدر بحوالي 5 ملايين دينار.

وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية خارج الكويت، اوضح السبيعي ان ذلك الأمر تحدده الشركات النفطية التابعة شريطة ألا يتوافر ذلك التدريب داخل الكويت.

وحول الشركات الخاصة المؤهلة لتقديم التدريب داخل المركز، قال السبيعي الى انه يتم التعاون مع 100 شركة داخل الكويت وخارجها، مشيرا الى ان المركز يؤهل تلك الشركات وفقا لآلية عمل تضمن جودة التدريب ومخرجات التعليم.

وذكر ان المشاريع الكبرى داخل القطاع النفطي يتم تدريب العاملين فيها داخل المركز من خلال الشركات العالمية التي تنفذ تلك المشاريع، مشيرا الى ان المركز سيحتضن دورات تدريبية للعاملين الفنيين في مشروع الوقود البيئي خلال الفترة المقبلة.

وأكد سعى «مؤسسة البترول» للوصول بمركز التدريب البترولي تدريجيا الى بلوغ مراحل الأكاديميات في القيادة وذلك مستقبلا.

وذكر السبيعي انه تم البدء في برنامج تدريبي «تدريب عن بعد» يتم فيه إثبات حضور المتدرب عن بعد عبر رسالة وأسئلة محددة.