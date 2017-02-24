أحمد مغربي
أرسلت «نفط الكويت» تعميما يتم العمل به الاثنين المقبل يقضي بتعيين عبدالعزيز العبيدي رئيسا لفريق عمل الخدمات الفنية للآبار (جنوب وشرق ـ غرب الكويت)، وتعيين عبدالعزيز نجف رئيسا لفريق عمل الرفع الاصطناعي «جنوب وشرق ـ غرب الكويت»، حيث سيكون مسؤولا امام مدير مجموعة معاينة الآبار.
وجاء بالتعميم نقل فريق عمل تطوير العاملين الفنيين بالعمليات من مجموعة الخدمات المساندة «جنوب وشرق الكويت» الى مجموعة مساندة العمليات، ويستمر مناع العجمي رئيسا لفريق عمل تطوير العاملين الفنيين في العمليات ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مساندة العمليات.