20 مارس.. عمومية «بيتك» تناقش توزيعات الأرباح

تناقش عمومية بيت التمويل الكويتي (بيتك) الاثنين 20 مارس المقبل، مقترح توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 17% من رأس المال، بواقع 17 فلسا للسهم.

وأضاف البنك في بيانه للبورصة، امس، أن العمومية ستناقش الموافقة على زيادة من رأس المال من 524.1 مليار دينار إلى 576.5 مليار دينار، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من أسهم رأس المال البالغة 5.24 مليارات سهم.

وبلغت أرباح البنك في 2016 نحو 165.23 مليون دينار، مقابل ربح قدره 145.84 مليون دينار خلال عام 2015، بارتفاع 13.3%.

وأوصى مجلس إدارة البنك في 31 يناير الماضي، بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 17% من القيمة الاسمية للسهم، إضافة الى توزيع 10% أسهم منحة.

12 مارس.. عمومية «زين» تناقش توزيعات الأرباح

تناقش شركة زيــن للاتصـالات الأحـد 12 مارس المقبل، مقترح توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 35% من رأس المال، بواقع 35 فلسا للسهم، وفقا لبيان الشركة على موقع البورصة.

وبلغت أرباح «زين» الصافية نحو 157 مليون دينار في 2016، مسجلة نمو قدره 2%، في حين أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم.

6 أغسطس.. انسحاب الكويتية لمواد البناء من البورصة

قالت شركة الكويتية لصناعة مواد البناء، إنها ستنسحب من البورصة الكويتية 6 أغسطس المقبل.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أمس انها ستلتزم بإجراءات الانسحاب الاختياري من البورصة، بفترة لا تقل عن 6 أشهر بعد موافقة الهيئة.

وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وافق في 5 الجاري على الانسحاب الاختياري للشركة من بورصة الكويت.

وأقرت الجمعية العمومية العادية للشركة في 17 نوفمبر الماضي، الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، موضحة أن أسباب الانسحاب انخفاض رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قوانين هيئة أسواق المال، والبالغ 10 ملايين دينار.

وبحسب بيانات الشركة المتاحة على موقع بورصة الكويت، يبلغ رأسمال المصدر نحو 3.03 ملايين دينار، موزعا على 30.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

يذكر أن الأرباح السنوية للشركة تراجعت 48.36% لتصل إلى 230.82 ألف دينار في 2016، مقارنة بأرباح عام 2015 البالغة 446.94 ألف دينار.

«التجاري» يؤكد صدور حكم لمصلحة «دار الاستثمار»

قال البنك التجاري الكويتي انه صدر حكم لمصلحة دار الاستثمار يقضي بأحقية الشركة في أسهم متنازع عليها.

وأضاف البنك في بيان نشر على موقع البورصة أنه لم يتسلم حتى الآن حكم محكمة الاستئناف وأسبابه.

وكانت «الأنباء» قد أشارت في عدد امس بناء على تصريحات محامي شركة دار الاستثمار د.يوسف الحربش، إلى أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما نهائيا واجب النفاذ يقضي بأحقية دار الاستثمار في الحصة المتنازع عليها مع البنك التجاري في بنك بوبيان والبالغة نحو 19.5‏%.

وكانت دار الاستثمار قد اختصمت البنك التجاري قضائيا، وأقامت عليه دعوى مستعجلة تطالبه فيها بوقف التصرف في أسهمها في بنك بوبيان البالغة 221.42 مليون سهم.

وحقق البنك أرباحا في 2016 بلغت نحو 50.4 مليون دينار، مقابل ربح قدره 46.2 مليون دينار خلال عام 2015، بارتفاع نسبته 9.1%.

وتراجع سهم البنك بنسبة 4.04%، ليصل عند سعر 475 فلسا بنهاية تعاملات امس.