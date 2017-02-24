أظهرت البيانات المالية لشركة التسهيلات التجارية، نمو أرباح الربع الرابع من العام الماضي 5.6%، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2015. وبحسب النتائج بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 2.63 مليون دينار (8.59 ملايين دولار)، مقابل ربح قدره 2.49 مليون دينار (8.14 ملايين دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس ان أرباحها في 2016 بلغت نحو 8.09 ملايين دينار، مقابل ربح قدره 8.57 ملايين دينار خلال عام 2015، متراجعة بنحو 6%.

وأكدت الشركة في البيان أن سبب تراجع الأرباح السنوية لعام 2016، يعود إلى احتساب مخصصات إضافية.

يذكر أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 5.46 ملايين دينار للاشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقابل ربح قدره 6.08 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2015، بتراجع نسبته 10.2%.

وأنهى سهم تسهيلات تعاملات أمس مرتفعا 1.16%، عند سعر 174 فلسا، محققا سيولة قدرها 14.7 ألف دينار، من خلال تداول 84.1 ألف سهم.