محمود عيسى

بدأت العروض التجارية تنهال على الجهات المسؤولة عن مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان والمملوكة لشركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية، وذلك فيما يتعلق بوحدة العمليات وحزمة المرافق والمواقع الخارجية.

وفي هذا السياق قالت مجلة «ميد» نقلا عن المتحدث الرسمي باسم صاحب المشروع إن تقديم العروض من المقاولين مازال مستمرا، وان المزيد من العروض مازال متوقعا.

وكانت «ميد» قد أوردت في وقت سابق أنه تم تحديد 20 فبراير الجاري أجلا نهائيا أمام المقاولين لتقديم عروضهم بخصوص حزمتي هندسة وتوريد وإنشاء تتعلقان بالمشروع لبناء مصفاة صديقة للبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصفاة ستبلغ 230 ألف برميل يوميا، أما قيمتها فتتجاوز مليارات الدولارات.

وتنتمي التحالفات التي قدمت عروضا للمشروع الى دول عديدة منها تايوان وإيطاليا واليابان وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

وما زال يتعين ترسية مناقصة عقد إدارة مشروع المصفاة، وتشمل الشركات التي تأهلت وقدمت عروضا للإدارة 3 شركات أميركية هي اميك فوستر ويلر، وبكتل، وكيه بي ار، بالإضافة الى شركة تكنيب الفرنسية.