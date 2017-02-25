قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق في بيان امس إن شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس وشركة أرامكو السعودية ستوقعان اتفاقا خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لماليزيا.

وقال البيان: «خلال زيارة جلالة الملك سلمان سنوقع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وستشمل هذه (الاتفاقيات والمذكرات) أكبر شركتين مملوكتين لحكومتينا أرامكو السعودية وبتروناس».

ولم يكشف البيان عن المزيد.

وكانت «رويترز» قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن من المنتظر أن توقع بتروناس وأرامكو اتفاقا للتعاون في مجمع للتكرير والبتروكيماويات بطاقة 300 ألف برميل يوميا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا تبلغ قيمته 27 مليار دولار.