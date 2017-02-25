جابر: «إكسبو سيتي» جمعت باقة متنوعة من الشركات العقارية المتميزة

صقر: «تبارك» ستطرح «ناينتي أفينيو» أضخم مشروعاتها بالقاهرة الجديدة

كشف الرئيس التنفيذي في شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات إيهاب زكري جابر عن اكتمال الشركات العقارية المشاركة في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق الذي سينطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس في الريجنسي بمشاركة أكبر وأقوى الشركات العقارية في السوق المحلي والخليجي.

وأشار جابر إلى أن «إكسبو سيتي» استعدت جيدا لهذا المعرض من خلال أفضل المشاركات وأقوى العروض التي ستستقطب أكبر عدد ممكن من الزوار على الإطلاق في المعارض التي تقام في الكويت.

وأكد جابر أن المعرض سيقدم خلال دورته الجديدة في العام 2017 مجموعة متميزة من المشاريع العقارية التي تناسب فعليا جميع المستثمرين العقاريين والباحثين عن استثمار عقاري بسعر مناسب في دول عدة.

ولفت جابر إلى أن أغلب المشاريع المطروحة خلال فترة المعرض هي مشاريع تطرح للمرة الأولي ليس فقط في المعارض العقارية بل في الكويت، مشيرا إلى أن جميع زوار المعرض سيشاهدون مشاريع عملاقة في بلدان عدة منها شقق استثمارية وفلل وأراض وشاليهات.

ودعا جابر المستثمرين العقاريين سواء المواطنون أو الوافدون الى زيارة المعرض والتعرف عن قرب على المشروعات العقارية التي تقدمها مجموعة متميزة من الشركات العقارية في الكويت والخليج.

من جانب آخر، أعلنت مجموعة تبارك القابضة عن مشاركتها في المعرض، حيث قال مدير فرع الكويت لمجموعة تبارك القابضة وليد صقر: إن الشركة ستطرح خلال فترة المعرض احدث وأضخم مشروعات المجموعة في القاهرة الجديدة - ناينتي افينيو- التجمع الخامس - مصر ومشروع كابيتال ايست - مدينة نصر.

وأشار صقر إلى أن المجموعة نفذت نسبة تقارب 75% من إنشاءات احدث مشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة، وهو مشروع ناينتي افينيو بالتجمع الخامس والذي سيبدأ تسليم مرحلته الأولى صيف 2017 وتم فتح باب الحجز للمشروع.

وأفاد بأن هذه الفترة تعد الانسب للتعاقد ولامتلاك العقار في مصر، وذلك بسبب فرق العملة بين الدينار والجنيه في الوقت الحالي، وبين صقر ان مشروع ناينتي افينيو الذي يعتبر اكثر المواقع تميزا بالتجمع الخامس وان المشروع سكني تجاري اداري على مستوى عالمي راق.

وأشار الى ان مشروع ناينتي افينيو هو المعيار الجديد للحياة الراقية، ويوفر الحياة الفريدة التي فيها المزيج المثالي من الراحة والهدوء فأنت تتمتع بحياة هادئة داخل ارقي كمبوند بالتجمع الخامس.

وتابع: «ستقوم الشركة بتنفيذ مول ناينتي افينيو العالمي، حيث يعد اكبر مول تجاري بالتجمع الخامس على مساحة 66000 متر وسوف يشمل جميع الخدمات العصرية والترفيهية من مطاعم عالمية وأرقى الماركات التجارية ومجمع سينمات المكون من 6 دور عرض سينمائي على أعلى مستوى».

وكشف صقر ان الشركة ستقدم خدمات فندقية على أعلى مستوى لملاك مشروع ناينتي افينيو وذلك من خلال كبرى الشركات المتخصصة في الادارة الفندقية لنوفر لعملائنا الكرام جميع سبل الراحة والاستمتاع وتقديم افضل الخدمات على مدار 24 ساعة بما يناسب العميل الشرقي.

ولفت إلى أن المجموعة بدأت في تنفيذ أحدث مشروعات الشركة بالقاهرة في مدينة نصر وهو مشروع كابيتال ايست، وبالفعل تم فتح باب الحجز للمشروع والذي يعتبر اكثر المواقع تميزا في مدينة نصر.

وأضاف ان كابيتال ايست مشروع سكني على مستوى عال وراق وبأسعار تنافسية تناسب جميع الشرائح وبتسهيلات في السداد حتى 5 سنوات.

وتابع «المشروع يعد فرصة حقيقية للتملك بأسعار وطرق سداد مبتكرة، اذ يقع مشروع كابيتال ايست بالقرب من محور المشير طنطاوي الجديد الذي يربط مدينة نصر ومنطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة فهو في موقع مميز وقريب من المطار وكل المحاور الرئيسية للقاهرة، بالإضافة لبناء الجامعة الصينية بالقاهرة بجوار المشروع مباشرة».

وبين ان المشروع يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع ويشمل 20 عمارة سكنية داخل كمبوند محاط بسور وبوابات وأمن 24 ساعة وتتميز جميع الوحدات بإطلالات رائعة على شوارع رئيسية أو لاندسكيب.

وتابع «يضم المشروع أيضا بحيرات بوسط المشروع لإعطاء شكل جمالي للمكان كما سيتم عمل رووف جاردن فوق العمارات للتمتع بجو رائع من الحدائق مع سكاي فيو رائع من أعلى العمارات السكنية».

وأشار الى أن مشروع كابيتال ايست تم تصميمه وتصميم وحداته على ايدي اكبر المتخصصين ليتم تسليمها كاملة التشطيب سوبر ديلوكس بأعلى معايير الجودة، وبذلك هي الاستثمار الأمن لك وللأسرة، وهذا لتنوع المساحات بالمشروع، حيث تبدأ المساحات بالمشروع من 88 مترا وتوجد وحدات غرفتين وثلاث غرف لنلبي كل احتياجات العميل الراغب في السكن أو الاستثمار.

ولفت الى أن مجموعة تبارك تقدم لعملائها فرصة التسلم والسكن الفوري بمشروعاتها بالمعادي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجموعة نفذت مشروع ساندري تاورز والذي يعد من افضل وارقي المشروعات العقارية السكنية بمنطقة المعادي الجديدة، وذلك لما تتميز به وحدات المشروع من رؤية خلابة للمساحات الخضراء.