حرصا من بنك الخليج واعتزازا بالاحتفال بالعيد الوطني وعيد تحرير الكويت الحبيبة، قرر البنك إهداء الكويت عملا متميزا يتيح للجميع الاستمتاع بمشاهدته.

وفي هذا الإطار، قام البنك بابتكار وتصميم عمل فني تذكاري مخصص للاحتفال بالمناسبة، وإهدائه إلى الكويت الحبيبة.

ويعرض العمل التذكاري أمام المقر الرئيسي لبنك الخليج في شارع مبارك الكبير، وهو عبارة عن منحوتة تعكس كلمة «الكويت»، وهو مصنوع من الخشب والحديد.

ويسر بنك الخليج دعوة الجميع الى المشاركة بمسابقة التواصل الاجتماعي بالتقاط الصور لهذا العمل الفني التذكاري ونشرها عبر صفحات الانستغرام الخاصة بهم من خلال عمل «منشن» لحساب بنك الخليج @Gulf_Bank واستخدام هاشتاق #انا - كويتي.

وتستمر المسابقة حتى 16 مارس المقبل وسيتم بعدها الإعلان عن الفائزين الثلاثة الذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية قدرها 100 دينار.

وكعادته السنوية، فقد أضاء البنك الواجهة الخارجية لمبنى مقره الرئيسي بشارع مبارك الكبير بألوان علم الكويت، مضيئا سائر المنطقة المحيطة بالمقر.

كما تم تزيين المبنى بالأعلام بشكل فني يتماشى مع العمل الفني الذي يقدمه للكويت في إطار الاحتفالات الوطنية.

وبهذه المناسبة، قالت مساعدة مدير إدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج ليلى القطامي: «تأسس بنك الخليج عام 1961، وهو نفس العام الذي تم الإعلان خلاله عن استقلال كويتنا الحبيبة».

وأضافت: «بالرغم من حرصنا الشديد كبنك على المشاركة في الأعياد الوطنية كل عام فإننا قررنا أن تكون لنا مشاركة مختلفة وفريدة هذا العام وأن نشارك فيه الشعب الكويتي، ومن هنا جاءت فكرة تصميم عمل فني تذكاري منحوت يعكس كلمة «الكويت» تعبيرا عن اعتزازنا بهذا الوطن وعمق ولائنا له ولقيادته وشعبه، خاصة أن الاحتفالات الوطنية هذا العام تشمل الاحتفال بمرور 56 عاما على استقلال الكويت و26 عاما على تحريرها، إلى جانب مرور 11 أعوام على تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.

يسرنا أن نهنئ كويتنا الحبيبة وشعبها، داعين المولى عز وجل أن يديم عزها ويحفظها من كل مكروه».