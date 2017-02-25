اظهرت بيانات احصائية صدرت امس أن الكويتيين جاءوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا في يناير الماضي.

وأوضحت البيانات التي أعدتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 115 عقارا في يناير الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 279 عقارا في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 144 عقارا فيما جاء الأفغان والروس في المرتبتين الرابعة والخامسة بعدما اشتروا 107 عقارات و60 عقارا على الترتيب.

وذكرت أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت انخفاضا في يناير الماضي بنسبة 5.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيرا الى ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 1386 عقارا.

واضافت ان اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يناير الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة فيها 441 عقارا تلتها انطاليا بـ 264 عقارا ثم بورصا بـ 137 عقارا ثم العاصمة أنقرة بـ 72 عقارا ثم سقاريا بعدد 70 عقارا ثم يالاوا بـ 62 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام أشارت البيانات إلى أنها ارتفعت خلال يناير الماضي بنسبة 12.8% مقارنة بالشهر ذاته في عام 2016 موضحة ان عدد العقارات المبيعة في يناير بلغ 95389 عقارا في جميع انحاء تركيا.

كما أوضحت ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات في يناير الماضي حيث تم بيع 15807 عقارات فيها تلتها أنقرة بـ 10686 عقارا ثم ازمير بـ 5665 عقارا.