محمود عيسى

قالت مجلة ميد: إن إنتاج منطقة الشرق الاوسط من الفولاذ قد استعاد عافيته في يناير الماضي نتيجة نمو قوي بنسب متفاوتة تزيد على 10% لدى الدول الأربع الأكبر إنتاجا في المنطقة وهي إيران والسعودية وقطر والامارات.

وطبقا لما نقلته عن تقديرات لمجلس الفولاذ العالمي، فقد ارتفع إنتاج هذه الدول الاربع من خام الفولاذ بنسبة 13.5% ليصل الى 2.57 مليون طن في يناير 2017 مقارنة مع 2.26 مليون طن في يناير من عام 2016.

وقالت تقديرات المجلس: ان إيران سجلت اكبر زيادة في حجم الإنتاج الذي ارتفع بواقع 11.3% ليصل الى 1.52 مليون طن مقارنة مع 1.37 مليون طن، وتلتها السعودية بنسبة 16% ليصل إنتاجها الى 483 ألف طن، ثم الإمارات التي أنتجت 318 ألف طن بنمو نسبته 12.9%، وأخيرا قطر بواقع 247 ألف طن وبنمو نسبته 24.1%.

وعلى الصعيد العالمي، قال المجلس: ان اكبر 67 شركة منتجة للحديد تحت رقابته سجلت زيادة بنسبة 7% ليصل إجمالي إنتاجها الى 136.5 مليون طن مع ملاحظة زيادة كبيرة في إنتاج الشركات الصينية.