تراجع الدولار امس ويتجه لتكبد أولى خسائره الأسبوعية في 3 أسابيع بعدما أدلى وزير الخزانة الأميركي الجديد ستيفن منوتشين بتصريحات أدت إلى انحسار التداولات التي تحركها توقعات بأن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ارتفاع التضخم والتي صعدت بالدولار لأعلى مستوياته في 14 عاما في وقت سابق من 2016.

وقال منوتشين إن أي خطوات تتخذها إدارة ترامب بشأن السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العام وإن كان يريد إقرار الإصلاح الضريبي قبل أغسطس.

وتشير هذه التعليقات التي أدلى بها في أول مقابلة تلفزيونية منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي إلى أنه ما زالت هناك حاجة لكثير من العمل بشأن العناصر الرئيسية لخطة الإصلاح الضريبي الضخمة التي وصفها منوتشين بأنها على رأس أولوياته.

وانخفض الدولار بفعل هذه التصريحات وتراجع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية 0.2% امس ليصل إلى 100.82 مسجلا تراجعا طفيفا منذ بداية الأسبوع.

وتعرض الدولار لضغوط أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع بعد نشر محضر اجتماع أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي كان أقل ميلا للتشديد النقدي مما توقع بعض المستثمرين.

وارتفع اليورو من أدنى مستوياته في 6 أسابيع الذي سجله هذا الأسبوع متجاوزا 1.06 دولار بقليل إذ وجد دعما في تحالف جديد بين المرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون مع الوسطي فرانسوا بايرو.