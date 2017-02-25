قال تقرير صادر عن شركة «مايم كاست» انه من المحتمل تعرض 57% من المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الاوسط الى تأثيرات هجمات إلكترونية في 2017 عبر أنظمة أمن البريد الإلكتروني لتكلف الشركات الكثير من الوقت والجهد في معالجة آثارها.

وذكر التقرير أن عدم قيام المؤسسة بمراجعة مقاربتها تجاه أمن البريد الإلكتروني خلال فترة 18 شهرا الماضية تعني أنها على الأرجح عرضة للهجوم، وقد شمل التقييم 23.744 مستخدما للبريد الإلكتروني على مدى 153 يوما من استقبال الرسائل الإلكترونية إلى المؤسسات المشاركة في الاختبار.

وجمع هذا التقرير الأول نتائج جميع التقييمات الجارية، والتي تضمنت فحص أكثر من 26 مليون رسالة إلكترونية. فقد مرت كل تلك الرسائل عبر المنظومة الحالية لأمن البريد الإلكتروني أو الخدمات البريدية السحابية المطبقة في كل مؤسسة، إلا أنه قد عثر على ملايين التهديدات التي تمكنت من اجتياز أنظمة الأمن، حيث اكتشفت نحو 3.5 ملايين رسالة بريد تطفلي، 6681 ملف خطر و1207 مرافق ضارة معروفة و421 مرفقا ضارا غير معروف، بالإضافة إلى 1697 هجمة انتحال شخصية.

وتشير الإحصاءات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط الى أن نحو 45% يعتقدون أن حجم أنشطة سرقة الهوية غير المستهدفة، والتي تحتوي على روابط ضارة، ارتفعت بشكل كبير فيما ترى 49% من المؤسسات أن أعمال القرصنة بإرسال الروابط الضارة التي تستهدف المؤسسات والأفراد ارتفعت كذلك.

وكشف التقرير أن البريد الإلكتروني هو الوسيلة الأكثر استخداما لهجمات طلب الفدية في الشرق الأوسط، حيث أقرت 33% من المؤسسات في المنطقة بارتفاع نسبة تلك الهجمات.

ووفقا للتقرير فإنه من غير المفاجئ ان تشير النتائج إلى الزيادة في الهجمات المتقدمة.

فعلى سبيل المثال، قال 45 مشاركا في الدراسة: إن هناك ارتفاعا في أعداد المرفقات الضارة، بينما تعتقد 64% من المؤسسات أنها ستواجه آثارا سلبية على أعمالها بسبب المجرمين الإلكترونيين عام 2017 ويعتقد 56% أن البريد الإلكتروني الضار أو عناوين الإنترنت الضارة ستكون الوسيلة الأرجح للهجمة.