المنصوري: أكثر الوجهات بعد دبي.. إسطنبول وإيطاليا وفرنسا ولندن

عبدالرحمن خالد

نشر العديد من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، تغريدات وتدوينات عن حفاوة استقبال حكومة إمارة دبي للكويتيين المتجهين إلى الإمارة لقضاء عطلة الأعياد الوطنية هناك.

وتفاجأ مواطنونا فور وصولهم الى مطار دبي الدولي بهدايا قدمتها لهم حكومة دبي على المسار الخاص باستقبال الحقائب، حيث وضعت لهم صندوقا يحتوي على خط اتصالات مجاني مدفوع، بالإضافة الى بطاقة مجانية معبأة خاصة بمدينة الالعاب «ماجيك بلانت».

وأشاد المغردون بتلك الخطوة التي اعتبروها رائعة، وتقدموا بالشكر لحكومة دبي وعلى رأسهم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كما رأوا انها تشجع على زيارة دبي مستقبليا لما تقوم به الامارة من توفير خدمات تساعد وتسهل وترفه على المسافرين.

من جهة أخرى، ذكر الشريك المدير في شركة «ايليت هوليدايز» للسياحة والسفر عبدالله المنصوري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان أكثر الوجهات التي سافر اليها المواطنون والمقيمون خلال فترة الاعياد الوطنية، دبي ولندن واسطنبول وإيطاليا وباريس.

وأشار الى أن أغلب شركات الطيران زادت عدد رحلاتها من الكويت الى دبي، مبينا ان خطوط الطيران سيرت خلال أيام الخميس والجمعة والسبت 33 رحلة فقط الى دبي في اليوم الواحد أي 99 رحلة خلال 3 ايام.

وأوضح ان «فلاي دبي» وحدها سيرت 16 رحلة تقريبا في اليوم، لافتا الى أن الاقبال الى تلك الوجهة كان بشكل غير مسبوق بسبب عروض مكاتب السياحة والسفر وطول مدة العطلة التي بدأت من الاربعاء حتى الاحد، ذلك بالإضافة الى نسب الغياب المرتفعة لموظفي الدولة وطلاب المدارس بداية من نصف الأسبوع.

وبين المنصوري قائلا: «العديد من المواطنين والمقيمين كانوا قد حضروا لتلك العطلة قبل اكثر من شهر اي في يناير الماضي، ما أتاح لهم فرصة حجز تذاكر السفر بثمن منخفض جدا قبل ارتفاعها خلال الأيام الماضية».

وفي السياق ذاته، قال المنصوري: ان انخفاض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الكويتي، جذب وشجع بشكل كبير المواطنين على السفر الى لندن، مشيرا الى ما تمتاز به مدينة الضباب كوجهة جاذبة للتسوق.

وكانت تصريحات سابقة للادارة العامة للطيران المدني تقول إن 200 ألف مواطن ومقيم سافروا عبر مطار الكويت الدولي خلال عطلة الاعياد، والتي بدأت فعليا يوم الاربعاء الماضي.