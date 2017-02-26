852 مليون دينار إجمالي المشتريات بالبطاقات المدينة والائتمان

429 مليون دينار سحب كاش منها 23 مليون فقط ائتمان

6% متوسط زيادة المشتريات والسحب باستخدام البطاقات سنوياً





محمود صبحي

لا يخطط الكويتيون لإنفاقهم الاستهلاكي خارج البلاد أثناء العطلات والاجازات الصيفية، وهو ما يتضح من حجم المعاملات على استخدام بطاقات الائتمان Credit Cards في المشتريات خارج البلاد والتي وصلت الى 569 مليون دينار خلال العام الماضي لتشهد زيادة سنوية بنسبة تصل الى 6.5% مقارنة بالعام 2015 لتمثل تلك القيمة ثلثي قيمة المشتريات من خلال نقاط البيع الالكترونية بينما اعتمدوا على الشراء باستخدام البطاقات المدينة Debit Cards في ثلث معاملاتهم فقط ولم يستخدموا بطاقات الائتمان في السحب من الخارج سوى بـ 23 مليون دينار.

رصدت «الأنباء» الإنفاق الاستهلاكي للكويتيين خارج البلاد أثناء العطلات أو العمل أو السفر للعلاج واكثرها على الإطلاق السفر بهدف السياحة في الاعياد والعطلات الصيفية وهو الإنفاق الذي يزداد عاما بعد عام حيث أنفق الكويتيون من خلال نقاط البيع الالكترونية والسحب من أجهزة السحب الآلي في العام 2016 من خارج الكويت 1.28 مليار دينار بزيادة 6% عن إنفاق العام 2015 والذي وصل الى 1.2 مليار دينار بزيادة 72 مليون دينار سنويا.

استخدم الكويتيون بطاقاتهم البنكية المدينة والبطاقات الائتمانية (الكريديت) والتي تسمح لهم بحد ائتماني محدد في العام الماضي وهم خارج الكويت في المشتريات بقيمة وصلت الى 851.6 مليون دينار بزيادة 6.5% عن مشترياتهم خلال العام 2015 والتي وصلت قيمتها الى 799.7 مليون دينار وعلى صعيد السحب الكاش من البنوك خارج الكويت فقد وصلت قيمة المسحوبات خلال 2016 الى 428.9 مليون دينار بزيادة 20 مليون دينار مقارنة بالعام 2015 وبزيادة وصلت الى 4.9%.

توزعت المشتريات بنقاط البيع بين بطاقات الائتمان (الكريديت) والبطاقات المدينة، ولكن بطاقات الائتمان أظهرت سيطرة، حيث وصلت قيمة المشتريات بها الى 568.8 مليون دينار لتمثل 67% من اجمالي معاملات نقاط البيع خارج الكويت، فيما وصلت قيمة استخدامات البطاقات المدينة الى 283 مليون دينار بزيادة 17 مليون دينار بما نسبته 6% تقريبا مقارنة بالعام 2015 كذلك زادت قيمة معاملات بطاقات الائتمان والتي تمثل النسبة الاكبر عن 2015 بما قيمته 34.5 مليون دينار بزيادة وصلت نسبتها الى 5.3%.

أما على صعيد السحب الكاش من أجهزة السحب الآلي ATM فقد اقتصر السحب على البطاقات المدينة والتي تسحب من الرصيد بنسبة 94.5% حيث سحب الكويتيون مبالغ كاش من أجهزة السحب الآلي خارج الكويت خلال العام الماضي بلغت قيمتها 405.8 ملايين دينار بزيادة وصلت الى 4.8% مقارنة بالعام 2015 فيما اقتصر السحب ببطاقات الائتمان على 5.5% فقط من اجمالي السحب بقيمة وصلت الى 23.1 مليون دينار خلال العام الماضي وبزيادة 1.5 مليون دينار بما يعادل 7.5% مقارنة بالعام 2015 والذي سحب فيه الكويتيون كريديت من خارج البلاد بما قيمته 21.6 مليون دينار.

بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من البنوك الكويتية من خلال أجهزة السحب الآلي في الكويت وخارجها خلال فترة الـ 7 سنوات 2010-2016 نحو 69 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي مركب 7.4% وشكلت السحوبات من البنوك في الكويت نحو 96.6% من إجمالي معاملات السحب الآلي ما يعادل 66.63 مليار دينار، أما المبالغ المتبقية والتي بلغت 2.36 مليار دينار سحبت خارج الكويت على مدى السنوات الـ 7 الماضية.

ارتفعت قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي في الكويت وخارجها خلال عام 2016 بنسبة 3.2% لتسجل 11.54 مليار دينار وكانت الأعلى على الإطلاق بالمقارنة مع 11.19 مليار دينار خلال عام 2015 وهي في تباطؤ مستمر في نموها منذ عام 2010 نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي.

تباطأ نمو قيمة معاملات نقاط البيع وأجهزة السحب الآلي في الكويت وخارجها من 21.4% خلال عام 2011 الى11% لعام 2013 وبعدها تدريجيا الى نسبة 4.2% لعام 2016 حيث بلغت 20.7 مليار دينار.

بلغ المجموع المتراكم لقيمة معاملات أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي في الكويت وخارجها خلال الفترة 2010-2016 نحو 115.5 مليار دينار (381 مليار دولار) وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الـ 7 سنوات بلغ 10.5% لترتفع من 11.33 مليار دينار خلال عام 2010 الى 20.7 مليار دينار خلال عام 2016 وشكلت قيمة معاملات (نقاط البيع والسحب الآلي) في الكويت نحو 94% من الإجمالي خلال السنوات الـ 7 الماضية لتسجل 109 مليار دينار، بينما إجمالي المعاملات خارج الكويت بلغ 6.58 مليارات دينار.نمو معدلات شراء الكويتيين باستخدام بطاقات الائتمان بالخارج في الإجازات