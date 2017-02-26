كشف تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ضخ مستثمرين كويتيين وقطريين نحو ملياري درهم في السوق العقاري خلال 2016.

وقال التقرير ان عدد المستثمرين الكويتيون بلغ 770 مستثمرا، فيما بلغ عدد المستثمرين القطريين نحو 1006 مستثمرين، وضخ المستثمرون العمانيون (301 مستثمر) والبحرينيون (244 مستثمرا) ما يقرب من مليار درهم لكل منهم، فيما جاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الأولى بنحو 3294 مستثمرا ضخوا نحو 8 مليارات درهم، وذلك من إجمالي 44 مليارا استثمارات خارجية تلقتها دبي خلال العام الماضي.

ولفت التقرير الى ان سوق العقارات بدبي حقق بداية قوية للعام 2017، حيث بلغ حجم التعاملات العقارية حوالي 30 مليار درهم خلال شهر يناير فقط.

وتوقع الرئيس التنفيذي للعمليات في أرتار للتطوير العقاري عقبة عبدالكريم مزيدا من الانتعاش للسوق خلال الفترة المقبلة، عازيا إقبال السعوديين على الاستثمار في دبي لموقعها الجغرافي كوجهة اقتصادية عالمية، وأسلوب الحياة العصري بها، وتنوع الفرص الاستثمارية وارتفاع العائد من الاستثمار العقاري.



وأوضح ان دبي حمت نفسها من الآثار الاقتصادية السلبية من خلال تطوير البنية التحتية للأعمال والاستثمار في القطاع السكني ولترويج أعمالها وإنجازاتها للجمهور العالمي على مدار السنوات الـ 20 الماضية، إضافة الى ان القطاع السكني بها يوفر استقرارا ماليا على المدى البعيد.