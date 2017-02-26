تدرس لجان خليجية حاليا فرض ضرائب انتقائية على العصائر، والساعات الغالية، والسيارات الفارهة بناء على بعض التطبيقات العالمية، وأنه في حال انتهت تلك اللجان من أعمالها، وتحديد قيمة الضرائب وآلياتها، فسيتم رفعها إلى قادة دول الخليج لإقرارها.



ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية بالنسبة إلى المملكة، وذلك امتدادا لقرار فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية.



وكانت شركات المشروبات الغازية قد عقدت أخيرا ورش عمل واجتماعات مطولة مع الهيئة العامة للزكاة للتعرف أكثر على آليات فرض الضرائب.



وبحسب المعلومات التي نشرتها «الاقتصادية»، فإن السعودية تتجه إلى تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع (أبريل) المقبل، بعد أن أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بتطبيقها، التي تشمل ثلاث سلع هي المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسب تراوح بين 50 و100%.



وسيتم في ضوء ذلك تشديد مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات المعنية خاصة الجمارك، لاتخاذ إجراءات التطبيق والعمل بهذه الخطوة.