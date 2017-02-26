العبدالجليل:«الوطني» يحرص دائماً على تنظيمالأنشطة الترفيهيةللأطفال بالمستشفى





قامت أسرة بنك الكويت الوطني بزيارة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال في منطقة الصباح الطبية، وذلك بهدف مشاركة الأطفال فرحة الأعياد الوطنية وقضاء بعض الأوقات الطيبة معهم بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن أسرة البنك تحرص على مشاركة الأطفال الفرح في مختلف المناسبات لاسيما تنظيم نشاطات وزيارات دورية إلى مستشفى بنك الكويت الوطني في خطوة تؤكد مجددا مدى التزام الوطني بواجبه تجاه المجتمع بمختلف فئاته.

وأضافت العبدالجليل ان بنك الكويت الوطني يحرص دوما على تنظيم نشاطات للأطفال في المستشفى باعتبارها إحدى أهم وأبرز مبادراته الاجتماعية. وقد كانت الزيارة الى المستشفى ودية وعائلية وتفاعل معها الأطفال.



وقدمت أسرة البنك الهدايا والألعاب، بالإضافة إلى العديد من النشاطات المسلية التي طغت عليها أجواء الأعياد الوطنية. وبدورهم عبر الأطفال عن سعادتهم بهذه الزيارة واستمتعوا بالنشاطات التي أعدتها لهم أسرة البنك.

ويسعى البنك الوطني دوما الى تكريس المسؤولية تجاه المجتمع كنهج تتميز به اسرة البنك وتعمل على تطويره ونشره في المجتمع. وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية، وتعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع كل شرائح المجتمع وخاصة الأطفال.