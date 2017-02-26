أجرى البنك الأهلي الكويتي السحب الثالث بتاريخ 20 فبراير 2017 للعرض الترويجي الذي يقدمه لعملائه خلال شهر فبراير، وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن عن اسم الفائز بجهاز آيفون 7 لهذا الأسبوع وهو: توفيق وجيه طويل، ويمنح العرض عملاء البنك فرصة تحديث بياناتهم المدنية من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك والفوز بأحد أجهزة آيفون 7 التي يقدمها البنك لعملائه ضمن العرض.
ولدخول السحب الأخير يجب على العملاء تحديث بياناته باستخدام أجهزة الصراف الآلي المتوفرة لدى فروع البنك الأهلي الكويتي للقيام بتحديث بياناتهم الشخصية بعد إدخال البطاقة المدنية لغاية تاريخ 28 فبراير.
وإلى جانب تحديث البيانات، يمكن لعملاء البنك الاستفادة من الخدمات الأخرى المتوفرة من خلال أجهزة الصراف الآلي من بينها سحب وإيداع النقود، وطلب كشف حساب مصغر، وتغيير الرقم السري، وتحويل الأموال لحسابات أخرى.