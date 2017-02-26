المطيري:الشركة تسعى من خلال المعرض إلى التعريف بمشاريعها والتواصل المباشر مع العملاء





أعلنت شركة أموال الكويت العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي، وتطرح خلاله مجموعة من مشاريعها العقارية الضخمة داخل وخارج الكويت.

وقال المدير التنفيذي والشريك في شركة أموال الكويت العقارية فالح المطيري إن الشركة تسعى من خلال هذا المعرض إلى مواصلة التعريف بمشاريعها المتنوعة والتواصل المباشر مع العملاء وتطرح خلاله مجموعة من مشاريعها العقارية الضخمة داخل وخارج الكويت.

وأضاف: «أموال الكويت من كبرى الشركات العقارية في الكويت واكتسبت ثقة عملائها بمصداقية مشاريعها الجاهزة للتسليم الفوري ومميزاتها المتنوعة».

وبالحديث عن المشاريع والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المعرض، قال المطيري: «نطرح خلاله مشروعاتنا المميزة في الكويت، بالإضافة الى مشاريعنا الضخمة في كل من مصر وتركيا والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى جديد مشروعاتنا في إسبانيا في مدينة برشلونة بالتحديد وجميعها مشاريع قائمة وجاهزة للتسليم الفوري».

وحول مشاريع تركيا، قال المطيري: «نطرح 4 مشاريع مميزة في محافظة طرابزون التركية ذات الطبيعة الساحرة والخلابة، وهي محافظة في شمال تركيا مكتملة الخدمات وتتميز بطقس رائع في أحضان الطبيعة الجميلة، ومشروعاتنا عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة وتحتوي على مجمع تجاري ضخم وملاعب وأسواق وتشتمل على جميع الخدمات وتتوافر الحراسة على مدار الساعة وتوجد مساحات مختلفة من الوحدات السكنية، حيث نطرح بشكل حصري وخاص في هذا المعرض وحدات جاهزة للتسليم الفوري تتكون من غرفتين وصالة مؤثثة ومفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 15 ألف دينار».



وعن مشروع الشركة الجديد، في مصر قال المطيري: «نطرح كذلك مشروع مميز في مصر هو مشروع جنوب الجيزة، مساحة المشروع الكاملة 6 آلاف فدان وننفذ حاليا المرحلة الاولى منه على مساحة 1550 فدانا وهي جاهزة للتسليم الفوري، المشروع عبارة عن فلل متميزة، كل فيلا مكونة من طابقين وتحتوي على عدد 7 غرف أربع غرف منها ماستر، بالإضافة إلى مطبخ أميركي في الطابق الأرضي ومطبخ تحضيري في الطابق الأول، بالإضافة الى غرفة خادمة وغرفة غسيل ومنطقة شواء على السطح، ولكل فيلا حمام سباحة خاص بمساحة 5×10 أمتار وكل المساحة المحيطة بالفيلا مزروعة بالكامل».

وأضاف: «يتميز المشروع بموقع ممتاز حيث يبعد 15 دقيقة فقط عن مدينة 6 أكتوبر ويبعد عن مطار القاهرة الدولي 60 كيلومترا وعن أهرامات الجيزة 45 كيلومترا وعن مدينة زويل 40 كيلومترا وعن بحيرة قارون 20 كيلومترا وعن نهر النيل 15 كيلومترا، وأسعار الفلل تبدأ من 47 ألف دينار كويتي».

وعن مشروع شرم الشيخ، قال المطيري إن المشروع عبارة عن فندق على أعلى مستوى فندقي، ويتكون الفندق من وحدات فندقية وأجنحة وأجنحة أميرية والمشروع جاهز للتسليم الفوري.

وعن مشروع إسبانيا، قال ان المشروع عبارة عن مجمع سكني متكامل الخدمات في مدينة برشلونة الساحرة والمشروع جاهز للتسليم الفوري وأسعار الوحدات تبدأ من 20 ألف دينار.