الريس:ملتقى هذا العام يحظى بأهمية كبيرة أكثرمن أي وقت مضى





أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المجموعة المالية الواقع مقرها في مملكة البحرين، عن دعمها للملتقى المالي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيقام بمملكة البحرين يومي 27 و28 الجاري، حيث ستكون المجموعة أحد الرعاة الرسميين للملتقى.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى يحظى بأهمية كبيرة، حيث يتم تنظيمه من قبل يوروموني للمؤتمرات بالمشاركة مع مجلس التنمية الاقتصادية، وسيركز الملتقى هذا العام على إتاحة الفرصة للمشاركين من مختلف أنحاء العالم للحصول على فكرة شاملة ومتعمقة حول مرحلة التغيير التي تمر بها منطقة الخليج والتحديات الكامنة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها من خلال اتباع أساليب جديدة تعزز من أداء القطاع المالي.

كما سيتناول الملتقى أهم الأحداث والتوجهات العالمية ومدى تأثيرها على تطور الأسواق المالية بالمنطقة، تشمل الأحداث المهمة التي سيتم تسليط الضوء عليها، تخارج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمور أخرى تتعلق بالصين، الآفاق المستقبلية للاقتصاد، ديناميكيات أسواق النفط، الاستراتيجيات المالية والقيود التي تواجهها السيولة وغيرها من الموضوعات المهمة الأخرى.

من المتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 600 من كبرى المؤسسات المالية والمستثمرين، صانعي السياسات، الجهات الرقابية، الاقتصاديين، الأكاديميين والمتحدثين المعروفين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية.

وتعليقا على هذا الحدث، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس: «يسر مجموعة جي إف إتش المالية العمل جنبا إلى جنب مع مجلس التنمية الاقتصادية ونظرائنا على الصعيدين الإقليمي والدولي لبحث ومناقشة ما يحمله المستقبل في طياته للأسواق الخليجية».

وأضاف الريس: «يحظى ملتقى هذا العام بأهمية كبيرة أكثر من أي وقت مضى في ضوء ما تشهده المنطقة والأسواق العالمية من تغيرات سياسية واقتصادية غير متوقعة بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، بصفتها أحد كبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، فإن هذه الأمور تمثل أهمية كبرى لمجموعة جي إف إتش وقدرتنا المستمرة على تقييم المخاطر والفرص بشكل فعال لمواصلة البناء على سجلنا الحافل في تحقيق القيمة، بما يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين واقتصادات المناطق التي نزاول فيها أنشطتنا».