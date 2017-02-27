آل ثاني: مشاركتنا في المؤتمر نابعة من قيمنا الأساسية المبنية على التواصل والتحدي

أعلنت شركة Ooredoo عن مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال 2017 المقام في برشلونة هذا الشهر، وتأتي مشاركة Ooredoo الكويت كجزء من مشاركة مجموعة Ooredoo العالمية للاتصالات التي أعلنت في وقت سابق عن نيتها عرض حلول وخدمات متطورة للجيل القادم في جناحها الخاص بالمؤتمر.

ويشمل المعرض عرضا للتقدم الهائل الذي حققته شركات المجموعة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويتضمن وفد Ooredoo الكويت عددا من أعضاء الإدارة العليا في الشركة، وعلى رأسهم المدير العام والرئيس التنفيذي محمد بن عبدالله آل ثاني، الذي صرح في هذه المناسبة: «نتطلع للمشاركة في أحد أكبر وأهم الأحداث المتعلقة في تكنولوجيا الاتصالات عالميا، وهذه المشاركة نابعة من قيمنا الأساسية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، حيث نسعى الى تقديم الأحدث والأفضل لعملائنا الكرام والتعرف على أحدث تكنولوجيا الاتصالات حول العالم».

وأضاف آل ثاني: «عملنا في سوق الاتصالات في الكويت يحتم علينا مواكبة متغيرات السوق السريعة، وذلك لنتمكن من تحقيق تطلعات عملائنا.

كما يسرنا على هامش حضور هذا المؤتمر لقاء عدد من شركائنا الأساسيين من رواد تكنولوجيا المعلومات حول العالم».

وتواصل Ooredoo جهودها كي تصبح شركة رائدة في مجال البيانات في جميع الدول التي تتواجد فيها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، إذ حققت جميع شركاتها تقدما ملحوظا من حيث تحديث الشبكات وتقديم مجموعة متنوعة من التطبيقات والمحتوى للعملاء.

وتقدم شركات Ooredoo حاليا خدمة 4G في 8 من أصل 10 أسواق تتواجد فيها، كما تقدم خدمات الخط الثابت المتطورة في 6 منها.

ومن خلال البنية التحتية المتطورة للشبكات، تمكنت Ooredoo من تقديم مجموعة من الخدمات المتطورة وإجراء أبحاث متطور على الشبكة، كما سيكون زوار جناح Ooredoo في المؤتمر العالمي للجوال من أول المطلعين على نتائج هذه الجهود.

وفي هذا السياق، قال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «يعد المؤتمر العالمي للجوال أحد أكبر الفعاليات على رزنامة قطاع الاتصالات، كما أنه فرصة مميزة لنا لعرض الحلول التي نمتلكها وللتعاون مع مجموعة من أهم الشركات حول العالم.

Ooredoo من الشركات الريادية في مجال البيانات، لذا سيمكننا هذا الحدث من عرض التطور الهائل الذي حققناه والفوائد الجمة التي نقدمها لعملائنا».

وخلال المؤتمر، سيتم إلقاء الضوء على الأبحاث التي تجريها Ooredoo في مجال تقنية الجيل الخامس 5G، والتي ستوفر سرعات عالية وتزيد من حجم المرونة لتقديم الجيل القادم من تقنيات الجوال.

وخلال مشاركتها في المؤتمر، ستوفر Ooredoo لزوار جناحها فرصة القيام برحلة عبر الزمن لعرض تقنيات الجوال منذ عهد المكالمات الصوتية والرسائل النصية وصولا إلى عصر الاتصال فائق السرعة عبر تقنيات 4.5G و5G، والتي أصبحت واقعا بفضل شبكة سوبرنت من Ooredoo المتطورة.

وباستخدام مقطع فيديو خاص يبين روبوتات مدعمة بتقنية 5G، ستعرض Ooredoo أسرع وأسلس أداء لتقنية 5G والإمكانات التي توفرها تقنية إنترنت الأشياء، مع خفض معدل التأخير والاتصال المباشر وفائق السرعة بين الآلات.

وتسعى Ooredoo لدمج تقنيات الجيل القادم وتلك التي تسهم بإنقاذ الأرواح، إذ ستطلق مبدأ «Ooredoo Rescue» الذي يعتمد استخدام طائرة من غير طيار «درون» لتمكين خفر السواحل من الاستجابة للطوارئ بشكل أسرع وأدق من خلال توفير فيديو مباشر يعرض الوضع عن بعد، كما يمكن إرسال طوق نجاة من خلال ذات الدرون.

ويتضمن حل «Ooredoo Rescue» مجموعة من المحطات المثبتة على عوامات خاصة ترسو في مناطق مختلفة من الخليج.

وتحتوي كل عوامة على عدة كاميرات وتعمل بالطاقة الشمسية لمراقبة البحر بشكل دائم ومباشر.

يتم بعدها نقل المعلومات لمركز المراقبة الخاص بأمن السواحل المدربين على التجاوب مع حالات الطوارئ.

ويتم توجيه الدرون من قبل اخصائيين مؤهلين من أمن السواحل المتواجدين في مركز التحكم، وتزود ببث مباشر عبر الفيديو عن بعد من خلال تقنية 4G على شبكة سوبرنت المتطورة.

ويركز حل «Ooredoo Rescue» على إرسال درون يحمل طوق نجاة إلى مكان الإنقاذ خلال أقل وقت ممكن، ما يتيح للشخص الذي يتم إنقاذه التشبث بالطوف حتى وصول المساعدة.

كما ستعرض Ooredoo مجموعة واسعة من الحلول الجوالة الموجهة لقطاع الصحة مثل «You Click We Care» الذي يوفر خدمة مراقبة متطورة وتفاعلية لمؤسسات الرعاية الصحية مباشرة ومن أي مكان.w