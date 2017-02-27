الناهض: «بيتك» حريص على دعم أنشطة المؤسسات الخيرية

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن سعد الناهض التزام البنك بتحقيق اعلى معايير المسؤولية الاجتماعية ضمن اطار من الشمولية يضمن الوصول لشرائح مجتمعية متعددة ومؤسسات نفع عام ومراكز انشطة خيرية وانسانية، مشيرا الى ان ذلك نابع من الحرص على ترسيخ اعمدة التنمية المجتمعية بما يعكس هوية البنك الاسلامية ودوره البارز في خدمة المجتمع من خلال الشراكات الاستراتيجية التي يتبناها مع الهيئات والمؤسسات الداعمة لانشطة تصب في صالح المجتمع والانسان.

وأضاف الناهض خلال استقباله رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي د.هلال الساير في المقر الرئيسي لـ«بيتك»، ان البنك لا يدخر جهدا في دعم انشطة المؤسسات الخيرية وعلى راسها جمعية الهلال الاحمر الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (كاتش) بما يتناغم وينسجم مع استراتيجيته التي توائم بين العمل المصرفي والتميز بطرح الخدمات والمنتجات المصرفية وتحقيق الريادة بصناعة التمويل الاسلامي على المستوى العالمي من جهة، وبين رعاية ودعم مشاريع تصب في مصلحة المجتمع والاعمال والانشطة الخيرية والانسانية من جهة اخرى، الامر الذي يؤكد تكامل منظومة العمل في «بيتك» لتكون من والى المجتمع، مشيرا الى ان «بيتك» يلتزم بدعمه لجمعية الهلال الاحمر التي طالما عكست الوجه المشرق للكويت بتبنيها مشروعات خيرية وانسانية تجاوزت الحدود الجغرافية للكويت لتصل الى بلدان وجغرافيات اخرى، وهو ما عهده العالم عن الكويت واهلها الذين جبلوا على فعل الخير والعطاء.

من جانبه، أشاد رئيس جمعية الهلال الاحمر الكويتي د.هلال الساير بدور «بيتك» في دعم جمعية الهلال الاحمر والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (كاتش)، لافتا الى ان لـ «بيتك» سجلا حافلا بالمساهمات الخيرية والانسانية تشمل جميع مناحي الحياة وتؤكد دوره في التنمية الاجتماعية والعلمية والاقتصادية كونها تجسد أولويات الدولة من خلال التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مشيرا الى ان مساهمات «بيتك» الانسانية باتت مثالا يحتذى ونموذجا لما يجب ان يكون عليه دور القطاع الخاص.