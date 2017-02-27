قال نائب مدير دائرة التكافل الجماعي والصحي في شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك ـ تكافل) حسين الحوقل ان الشركة توفر لأصحاب المشاريع الصغيرة حلولا تأمينية مبتكرة ومستحدثة لتوفير الحماية والأمان والطمأنينة، في إطار من سرية البيانات والسرعة في تقديم الحلول التأمينية عبر طاقم من العاملين المدربين ذوى الخبرة.

وأضاف الحوقل في محاضرة عن أهمية التأمين لأصحاب المشاريع الصغيرة، ان من أنواع المنتجات التأمينية التي تم استحداثها خصوصا لشريحة أصحاب المشاريع الصغيرة هي تأمين المسؤولية المدنية وتأمين الحريق والحوادث العامة والسرقة، فضلا عن تأمين التكافل الجماعي والصحي وتأمين السيارات بالإضافة الى العديد من المنتجات المتنوعة التي تساهم في تقديم الراحة والأمان لهذه الشريحة، مؤكدا أن الشركة ترى أهمية دعم أصحاب المشاريع الصغيرة لما لها دور فاعل في تنمية اقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وقد وفرت الشركة كذلك فرصة الحصول على الاستشارات التأمينية المجانية لأصحاب هذه المشاريع لتطوير الأداء وتقليل التكاليف، حيث ترحب الشركة بكل أصحاب المشاريع الذين لديهم أي استفسارات أو استشارات أوحتى اقتراحات ممكن ان تزدهر من خلالها مشاريعهم.

وأوضح الحوقل خلال المحاضرة التي جرت خلال افتتاح مشروع «اللوبي» الذي أسسته الشركة التجارية العقارية لدعم الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة في سيمفوني ستايل مول بالسالمية أن رؤية شركة «بيتك تكافل» هي وضع عملائها في مقدمة اهتماماتها عن طريق توفير مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المرنة الكفيلة بالاستجابة إلى كل احتياجات الأفراد والشركات بالمجتمع، بالإضافة إلى اعتماد الشفافية والتواصل كأساس في التعامل لزيادة قاعدة العملاء والسعي الدائم للأفضل والمتميز.