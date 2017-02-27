أكد الرئيس التنفيذي في شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات إيهاب جابر ان معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه الشركة والذي سينطلق من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي سيكون من أقوى المعارض العقارية على الإطلاق خلال العام الحالي.

وقال جابر ان الدورة الجديدة من معارض الشركة سيتضمن وجود مشاركات واسعة من أفضل الشركات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن نحو 40 شركة مشاركة في المعرض ستطرح مشروعات عديدة بحدود 200 مشروع جديد في الكويت وعدة أسواق عربية وعالمية.

وتابع ان هذه الدورة تتزامن في وقت مميز مع نية الشراء على العقار المحلي والخارجي من قبل المستثمرين الراغبين في التملك العقاري والاستثمار فيه، ولاسيما تشهد المعارض إقبالا شديدا من العملاء خلال هذا التوقيت من كل عام ويبحثون عن الاستثمار الذي يؤمن لهم دخلا ثابتا وعائدا مضمونا.

وأضاف «تسوق الشركات المشاركة في معرض هذا العام مشاريع في أكثر من 20 دولة إلى جانب السوق المحلي، مبينا في الوقت نفسه ان المشاركة الواسعة من مختلف المستثمرين والزوار والمستخدمين النهائيين في الدورات السابقة للمعرض تشير إلى الأهمية التي بات يحظى بها معرض العقارات الكويتية والدولية.

مرابحات العقارية

من جانب آخر، أعلنت مجموعة مرابحات للحلول العقارية عن مشاركتها في المعرض، وقالت رولا شحادة ان الشركة تعتمد استراتيجية واضحة المعالم، مكونة من عدة عناصر، أبرزها إيجاد فرص عقارية واستثمارية متميزة بعد دراسة مزاياها وخصائصها، طرح الأدوات التسويقية الملائمة لها بالاستناد إلى المنتجات الاستثمارية والعقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الاستعانة بالكوادر البشرية المتخصصة، والتواجد في عدة نقاط بيع في السوق المحلية، وعبر افتتاح فروع في الأسواق الخارجية، وذلك بهدف إتاحة خدماتنا لأكبر شريحة من العملاء.

وأشارت شحادة إلى المشاريع التي سيتم طرحها خلال المعرض وأهمها صكوك «برج هاجر» في مكة المكرمة والواقع ضمن مشروع «أبراج البيت» مقابل الحرم المكي الشريف مباشرة وعلى بعد خطوات من باب الملك عبدالعزيز، الذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية.

كي بي آر العقارية

من جانب آخر، أعلنت شركة «كي بي آر العقارية» عن مشاركتها في المعرض، وقال المدير التنفيذي في الشركة حسين الأباصيري ان الشركة ستقدم خلال المعرض وذلك أفضل العروض العقارية الحصرية لديها، مؤكدا حرص الشركة على التواصل الدائم والمستمر مع عملائها في تقديم أفضل الخدمات والفرص العقارية المميزة.

وأشار الأباصيري إلى أن الشركة لديها العديد من المشاريع المميزة في إنجلترا وتركيا والبوسنة، لافتا إلى أن الشركة ستطرح في المعرض العديد من المشروعات في تركيا وإنجلترا والبوسنة ومنها مشروعان في مدينة إسطنبول.

بافاريا العقارية

من جانب آخر، أعلنت شركة مجموعة بافاريا الدولية مشاركتها في المعرض، وقال رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة بافاريا بدر الشريفي ان الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريعها المتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم، والتي تضم العديد من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة.

وأشار إلى أن مشاريع «بافاريا» تمتاز بأعلى ضمان للجودة في أعمال البناء ومستوى التشطيب وتنوع الخدمات، كما أن مجموعة بافاريا تعتبر هي المالك لجميع مشاريع الشركة، وأيضا هى المنفذ لجميع الأعمال الإنشائية شركة بافاريا للتجارة العامة والمقاولات وكذلك المسوق الحصري لمشاريع الشركة فقط وذلك في محاولة للجمع بين أرقى التشطيبات والخدمات مع أقل الأسعار مقارنة بالأسعار الحالية في السوق المحلي.

ودعا زوار المعرض إلى زيارة جناح الشركة في المعرض، وذلك قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل المميزات الكبيرة التي تتمتع بها مشاريع الشركة في السوق المحلي، الأمر الذي يجعلها من بين أفضل الخيارات للمستثمرين والمواطنين الباحثين عن التميز في شقق التمليك. وبين أن الشركة تحرص على أن يتم التواصل مع العملاء مباشرة حيث ان المصداقية ومعايير الجودة تحتم علينا التعاقد المباشر مع العميل بعيدا عن شركات التسويق الأخرى، ومن أجل ذلك فإن الشركة لا تقوم بتسويق أي مشاريع غير مملوكة للمجموعة.

وتابع: ان المعايير الصارمة التي تتبناها الشركة تفرض عليها البناء وفق أحدث التصاميم العصرية المناسبة لجميع الأذواق وتجهيز الوحدات السكنية بأعلى مستويات الجودة والالتزام بالمخططات والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية سواء داخل الكويت أو خارجها.