الساير: الخدمة ستضيف مزيداً من الراحة لعملائنا للارتقاء برضاهم

«الساير» تسعى دائماً لتكون رائدة بتقديم الخدمات والحلول الجديدة

عبدالرحمن خالد

أقامت مؤسسة محمد ناصر الساير، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، حفلا للإعلان عن افتتاح مركز التسليم الفوري للوحات الجديدة بالتعاون مع الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.

وأقيم الحفل برعاية الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وبحضور شخصيات مرموقة من وزارة الداخلية بمن في ذلك اللواء فهد الشويع، واللواء أديب محمد السويدان، واللواء مهندس علي المعيلي، واللواء يعقوب الياسين.

كما حضر الحفل الذي استضافته مؤسسة محمد ناصر الساير كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القابضة مبارك ناصر الساير، ورئيس العمليات التنفيذي بينجت سكهولتز، ومدير أول علاقات العملاء والممثل القانوني عبدالله صالح الشويع، بالاضافة الى ممثلين من مجموعة المبيعات في تويوتا وفريق التسويق ومختلف مديري المجموعات.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القابضة مبارك ناصر الساير: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لشكر الإدارة العامة للمرور على دعمهم المتواصل في تقديم هذه الخدمة المميزة لعملائنا، وبالتأكيد تعكس هذه المناسبة أوجه التعاون المشترك والمثمر بين وزارة الداخلية والقطاع الخاص، وحتما فإن هذه الخدمة ستضيف المزيد إلى خدمة وراحة العملاء والارتقاء برضاهم».

وستقوم إدارة الترخيص المعتمد في معرض الري تويوتا بتوفير لوحات تسجيل السيارات للمركبات الجديدة التي تم شراؤها من مؤسسة محمد ناصر الساير ووكلاء السيارات في الكويت. سوف يستمر فريق العمليات وعلاقات العملاء في الساير بالتركيز على تقديم تجربة عملاء رائعة ورضا العملاء.

وأضاف الساير: «تسعى شركة الساير دوما لتكون رائدة في المبادرة بالخدمات والحلول الجديدة التي تركز على العملاء وخير دليل على ذلك أنها أول شركة تقوم ببدء عمليات إدارة المرور في معرض الري في شهر أبريل عام 2002.

كما أود أن أغتنم هذه الفرصة للتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في نجاح افتتاح إدارة الرخص».

من جانبه، وبالنيابة عن اللواء الشيخ مازن الجراح، ألقى مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب السويدان الضوء على حرص وزارة الداخلية على التعاون المشترك مع القطاع الخاص الذي أثبت غاية تميزه وتسهيل المعاملات لكل المواطنين والمقيمين في الكويت الحبيبة، ما أعطاها تميزا مرموقا بين دول الخليج والشرق الأوسط بتقديم الخدمات الاستثانية.

هذا، وقد أثنى بالشكر الموصول على الجنود المجهولين وعلى رأسهم مسؤول مكاتب وكالات السيارات عمر هاشم دشتي الذي سهل عملية التواصل بين وزارة الداخلية والقطاع الخاص.

من جهته، شكر وكيل مساعد لشؤون المرور ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء فهد الشويع القطاع الخاص للتسهيلات التي قامت بها بتزويد الأماكن والمساحات اللازمة لافتتاح مراكز خدمة وزارة الداخلية لإصدار اللوحات المعدنية للسيارات.

ولفت مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات اللواء م. علي المعيلي الى استثنائية توفير مراكز خدمة اللوحات المعدنية خارج مكاتب وزارة الداخلية الرسمية من خلال معارض السيارات ولذلك هناك جهد مضاعف لتسهيل وتوفير مثل تلك الخمات المميزة بالتعاون مع القطاع الخاص.

واختتم الكلمات مدير عام اتحاد وكلاء السيارات اللواء يعقوب الياسين نيابة عن اتحاد وكلاء السيارات تقدم بالشكر الجزيل للتعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والقطاع الخاص، ما تؤكده اليوم الوزارة بالتعاون مع مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، الوكيل الحصري لعلامتي تويوتا ولكزس في الكويت، بافتتاح مركز خدمة التسليم الفوري للوحات الجديدة بموقعها بشركة تويوتا الساير بمنطقة الري.

بعد ذلك قدمت مجموعة الساير ومن خلال ممثلي وزارة الداخلية ومؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده الدروع التكريمية لقياديي وزارة الداخلية من كل الأقسام وكل من ساهم في تحقيق ذلك الإنجاز المثمر، وانتهى الافتتاح بقص الشريط للمركز الجديد بحضور ممثلي وزارة الداخلية وممثلي مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده.

هذا، وقد حضر الحفل الكثير من ممثلي وزارة الداخلية، اتحاد وكلاء السيارات وممثلي الصحافة والإعلام.