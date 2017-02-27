لا صفقات لشراء طائرات جديدة.. وسنكتفي بالأسطول الحالي

تسلم أولى طائرات إيرباص المشتراة في 2019/2020

سنتسلم آخر طائرات «بوينغ» يوليو المقبل.. ووصول طائرتين في مارس



أحمد مغربي

علمت «الانباء» من مصادر مسؤولة في شركة الخطوط الجويــة الكويتيــة ان الشركــة ستحيــل 7 طائرات قديمة الى التقاعد ليبلغ عدد اسطول الشركة بنهاية العــام الحالـي 25 طائرة أغلبها من الطائرات الحديثة التي دخلت الخدمة من طائرات ايرباص المؤجرة البالغ عددها 12 طائرة من طراز «A320»، بالإضافة الى 10 طائرات من طراز بوينغ 777.

وقالت ان الشركة تسلمت حتى الآن 4 طائرات بوينغ 777 من أصل 10 طائرات، متوقعا تسلم طائرتين خلال شهر مارس المقبــل على ان تنتهــي الشركــة مــن تسلـم الطائرات الجديدة خــلال شهر يوليــو المقبل.

وأشارت الى ان الكويتية ستتسلم طائرات ايرباص المشتراه بحلول 2019/2020.

وأضافت المصادر: «لا يوجد اي خطط حاليا لشراء طائرات جديدة من بوينغ أو ايرباص، وسنكتفي بالمتعاقد عليه سابقا».

وأكدت المصادر على تركيز الشركة خلال العامين المقبلين على زيادة نسبة التشغيل على الخطوط التي تشهد كثافة في الإقبال مثل وجهات اوروبا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن العمل بالخطة التشغيلية الجديدة افتتح خطوطا جديدة مثل ميونيخ وفيينا وأثبتت تلك الخطوط جدواها.

وذكرت ان الشركة تشغل يوميا رحلات الى نيويورك وباريس وهذا الأمر يتطلب زيادة في اعداد الطائرات.

وقالت: ان الشركة ستصل إلى الربحية في 2019 وانها ستتبع في هذه الفترة منهجية مالية واضحة ستعمل من خلالها على خفض النفقات ورفع الإيرادات.

حصة سوقية

وقالت: ان «الكويتية» تمضى قدما نحو الاستحواذ على حصة سوقية تبلغ 35% من مطار الكويت الدولي خلال العامين المقبلين، مشيرة الى ان حصة الشركة السوقية شهدت طفرة كبيرة خلال العام ونصف الماضي بعد تحديث اسطول الشركة ووصول الطائرات الجديدة حيث كانت تستحوذ الشركة على حصة سوقية تتراوح بين 15و16%.

ووفقا لآخر إحصائية للإدارة العامة للطيران المدني، فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية استحوذت على 22.9% من إجمالي عدد رحلات مطار الكويت الدولي خلال 2016 بواقع 22413 رحلة، وقالت الإحصائية إن «الكويتية» نالت المرتبة الأولى من حيث عدد الرحــلات في مطار الكويت الدولي خــلال 2016.

قرض مرحلي

هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية على الاقتراض بقــرض مرحلي بمــا لا يزيـد على 300 مليون دينار قابل للتحويـل إلى قـرض دائم وذلك لتمويـل الطائــرات الجديـــدة لشركــة بوينـغ.

وكانت «الكويتية» أعلنت في فبراير 2013 استئجار 12 طائرة إيرباص تشمل 7 طائرات A320 ceo، و5 طائرات A330-200، بالإضافة إلى شراء 25 طائرة منها 10 طائرات من طراز A350-900 و15 من عائلة A320 neo.