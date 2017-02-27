دورات تدريبيةلـ 1400 مبادر أبرزها ريادة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي

15 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية للقضاء على البيروقراطية





عبدالرحمن خالد

اتجاه حكومي جديد يركز على تطوير القدرات البشرية وليس التمويل فقط تجسد في عمل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها ورشة العصف الذهني التي حضرها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وتلقي الأنباء الضوء على الجانب الآخر المرتبط بالتدريب وتحسين بيئة الاعمال ضمن عمل الصندوق، حيث قام الصندوق بتأسيس لجنة تطوير بيئة الأعمال وركز على تقديم دورات تدريبية للمبادرين بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية.

فيما يلي حصاد ترصده «الأنباء»:

٭ قامت لجنة تحسين بتوقيع مذكرات تفاهم مع نحو 15 جهة حكومية بهدف معالجة بعض التحديات البيروقراطية التي تواجه عمل الصندوق مع باقي المؤسسات والجهات الحكومية، وعلمت الأنباء ان اللجنة تركز على الملف الخاص بالأراضي المخصصة للمبادرين، إذ إن هناك نحو 736 ألف متر مربع جرى إقرار تحويلها إلى الصندوق لإفادة المبادرين منها، لم يتسلم منها الصندوق مترا واحدا.

٭ وكجزء من وزارة التجارة والصناعة اعتمد الصندوق آليات تواصل مختلفة وحديثة وآخرها ورشة عمل العصف الذهني التي ترأسها وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، وملتقى الاستثمار الرابع والذي رعاه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله، وشارك بهما رئيس مجلس إدارة «الصندوق» د.محمد الزهير، الذي اكد «أن الصندوق قام بتشكيل لجنة لتنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية وتعد هذه اللجنة النواة لإنشاء آلية للحوار بين مؤسسات القطاع الخاص والعام، وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع في إنشائها أو نموها».

٭ نظم الصندوق دورات متعددة بالتعاون مع العديد من الجهات، وفقا لمعايير مهنية وانضم الى تلك البرامج التدريبية 1400 متدرب، وقد نجح في التخرج من تلك الدورات المختلفة 984 متدربا ومتدربة وكان من بين هذه الدورات:

- برنامج بالتعاون مع البند الدولي تحت مسمى برنامج استكشاف ريادة الأعمال.

- برنامج كوفمان فاست تراك (KAUFFMAN FASTTRAC).

- ورشة مصنع المبادرين بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية.

- برنامج تأهيل وتدريب المبادرين بالتعاون مع كلية بابسون (BABSON College).

- برنامج Techstars لريادة الاعمال في المشاريع التكنولوجيا.

٭ والجدير ذكره أيضا ان «الصندوق» لديه مساحات أراض خاصة للمبادرين تصل إلى 5 ملايين متر مربع حسب القانون، ولم يتم الإعلان غير عن 900 ألف متر مربع، وحتى الآن لم يتم استلامهم وذلك لبطء الإجراءات في الجهات الأخرى وصعوبة التنسيق معهم سوف يكون للجنة تحسين بيئة الاعمال دور كبير في إدارتها وإنهاء ارتباطاتها البيروقراطية.

وقد وقع الصندوق مؤخرا اتفاقية شراكة مع شركة الخدمات اللوجيستية «اجيليتي»، والتي كانت بمنزلة صفقة رابحة لـ «الصندوق» ولأصحاب المشاريع، حيث تم منحهم أراض بسعر جيد، إذ تم الاتفاق على أن يكون سعر المتر دينارين دون مقدم، والجدير بالذكر ان سعر المتر الأصلي يصل الى 3.5 دنانير بالإضافة الى مقدم دينار لمدة عشر سنوات، وسيتم الاتفاق مع اجيليتي لمنح المبادرين العديد من الأراضي كل 3 شهور، وهناك العديد من الطلبات لذلك.