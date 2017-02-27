أحمد مغربي

كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء» أن شركة الاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) ستجري جولة تفاوض مع بنوك محلية لأخذ قرض تمويلي بقيمة قد تزيد على 500 مليون دولار، وذلك في خطوة لتعزيز مركزها المالي بعد الاستحواذ الذي أبرمته مؤخرا لشراء حصص في تايلند والنرويج.

وقال المصدر إن الشركة من المقرر ان تدرس عملية التمويل وشروطه خلال الاشهر المقبلة مع البنوك المحلية الراغبة في التمويل، مشيرا الى أن عملية التمويل البنكي أصبحت سهلة للشركة حاليا، ولاسيما أن المشاريع الجديدة منتجة للنفط والغاز وهو ما يشجع البنوك على التمويل عكس المشاريع التطويرية التي تعزف البنوك عن المشاركة بها.

وذكر أن الشركة سوف تدرس تمويل يتراوح بين 50 و70% من قيمة صفقات الاستحواذ الأخيرة والبالغة 900 مليون دولار، وقد أعلنت «كوفبيك» مؤخرا عن توقيع اتفاقيات استحوذت بموجبها على حصص في تايلند وعدد من الحقول في النرويج لترفع إنتاجها الى اكثر من 100 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

وذكر ان الاستحواذ الاخير يوفر 68 مليون برميل نفط مكافئ من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة فيما يبلغ معدل الانتاج حوالي 39 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم اعتبارا من عام 2016 الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في تحقيق «كوفبيك» لأهدافها الاستراتيجية لعام 2020.

وقال ان احتياطيات الشركة المؤكدة ارتفعت عن نصف مليار برميل نفط مكافئ، منها 14.95 مليون برميل نفط مكافئ أضيفت خلال العام الماضي.

وأشار الى أن الشركة تواصل ترشيد محفظتها من خلال الانسحاب من عدة أصول لم تعد تناسبها، حيث تم الانسحاب مؤخرا من استثمارات في كل من موريتانيا وأستراليا وفيتنام والمملكة المتحدة.

وعن انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الاستحواذات الأخيرة، ذكر ان انخفاض الأسعار جعل الشركة اكثر تحفظا في الاستحواذات، مبينا أنها لم تقم خلال العامين الماضيين بأي استحواذات كبيرة أو الدخول في مشاريع جديدة ضمن الأسعار المرتفعة حينها.



هذا، وقد تأسست شركة «كوفبيك» في عام 1981 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية، وتعمل الشركة حاليا في 15 دولة بخمس قارات، ويوجد لدى الشركة 9 مكاتب إقليمية تقع في أستراليا، كندا، الصين، مصر، اندونيسيا، ماليزيا، هولندا، النرويج وباكستان.