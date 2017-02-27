توقع تقرير لبنك أوف أميركا ان الكويت لن تكون قادرة على زيادة إنتاجها من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة وانها ستترك زيادة الإنتاج لدول اخرى متوقعة ان تخفض الكويت إنتاجها اليومي بمقدار 250 ألف برميل يوميا في المتوسط حتى 2022.



وكان تقرير بنك أوف أميركا الاسبوعي عن النفط قد عرض تقديرات تفصيلية لقدرات دول الأوپيك وخارجها على زيادة إنتاجها من النفط بناء على متغيرات مثل الاحتياطيات وقدرات الإنتاج وغيرها من العوامل والذي اكد فيه ان هناك 5 دول مرشحة لزيادة إنتاجها خلال السنوات الخمس المقبلة في مقدمتها السعودية بتوقعات زيادة تصل الى 600 ألف برميل يوميا تليها العراق بـ 400 ألف برميل يوميا ثم ايران بـ 300 ألف برميل يوميا وليبيا 120 ألف برميل يوميا وأخيرا الامارات بأقل من 100 ألف برميل يوميا.

أما النصيب الاكبر من الدول التي ستخفض إنتاجيتها فسيكون للجزائر والكويت بنفس حجم الخفض لكلتيهما بـ 250 ألف برميل.