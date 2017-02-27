محمود عيسى

في دلالة على أن الطلب مازال قويا على قطاع العقار السكني متعدد الأسر في بريطانيا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة «هاندرسون بارك» العقارية البريطانية وشركة «جريستار ريل استيت بارتنرز» الأميركية اشترتا محفظة شقق للتأجير في لندن من مجموعة «بارات ديفلوبمينتس» ـ بارات لتطوير العقارات ـ مقابل 175.5 مليون دولار (140.5 مليون جنيه استرليني).



وأشارت الصحيفة الى أن المحفظة تتضمن 172 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مناطق مختلفة في لندن.

جدير بالذكر ان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ومجموعة «وفرة» للاستشارات الاستثمارية وشركة «ستنون كابيتال» الأميركية استثمرت العام الماضي نحو 500 مليون دولار في مجموعة «هاندرسون بارك» البريطانية.

وقالت «وول ستريت جورنال» إن صفقة شراء المحفظة العقارية تعتبر مؤشرا قويا على ان قطاع العقارات السكنية متعدد الأسر في بريطانيا مازال يشهد طلبا قويا.

وقالت الصحيفة إن عملية بيع المحفظة كانت محل ترقب منذ أن طرحتها شركة «بارات» ـ أكبر مطور سكن في بريطانيا- للبيع في الربيع الماضي، لكن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساهم بتأخير إتمام اجراءات البيع، اذ عمد الأطراف المشترون على استغلال المزيد من الوقت لتقييم اثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سوق العقار اللندني.

وأوضحت ان من العوامل المحفزة لقطاع الشقق السكنية في بريطانيا زيادة اعداد البريطانيين الذين يقدمون استئجار المساكن بعد أن ادت سنوات من ارتفاع اسعار العقارات الى تقييد امكانات الشراء لدى اعداد متزايدة من البريطانيين.

وقالت ان انخفاض اسعار الفائدة الى مستويات متدنية جدا ساعد على جذب المستثمرين الاجانب الى هذا القطاع النشط مقارنة مع قطاعات الاستثمار الاخرى كالسندات والاسهم.