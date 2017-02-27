قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت إن إيران تسعى لطرح سندات مقومة بالريال والعملة الصعبة بقيمة تصل إلى 4.5 مليارات دولار بحلول مارس 2018.



وترغب السلطات الإيرانية في جذب المستثمرين الأجانب بعد رفع العقوبات عن طهران. ولم تشهد إيران أي إصدارات سندات دولية منذ الثورة في أواخر عام 1979.

وأضاف الموقع أن البرلمان أقر أمس الأول بندا في ميزانية السنة الفارسية التي تبدأ في 21 مارس يسمح لوزارة البترول بطرح سندات بثلاثة مليارات دولار مقومة بالريال وبالعملة الصعبة.



وأوضح انه بموجب بند آخر في الميزانية الجديدة يمكن للوزارة إصدار ما تصل قيمته إلى 50 تريليون ريال (1.5 مليار دولار) من السندات.

وبحسب نص مشروع الميزانية تستخدم السندات البالغة قيمتها 3 مليارات دولار لسداد ديون الوزارة عن مشروعات قائمة والسندات البالغة 1.5 مليار لتمويل مشروعات نفط وغاز.