استهل السوق الموازي السعودي امس اولى جلساته بارتفاع جميع اسهمه البالغة 7 شركات بالحد الاقصى لتغلق على ارتفاعات بنسبة 20% تمثل اعلى حد مسموح للارتفاعات في اليوم الواحد، وأنهى المؤشر العام للسوق الموازية نمو أولى جلساته على ارتفاع بـ20% عند 6000 نقطة (+ 1000 نقطة)، وذلك مقارنة بمستوى البداية عند 5000 نقطة (الأساس)، وسط تداولات قوية بلغت 256 مليون ريال.

ويذكر ان بورصة الكويت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن المسودة الأولية لاطلاق سوق خارج المقصورة ليشمل شركات غير مدرجة او التي انسحبت من السوق الرسمية مؤخرا للتشاور مع اللاعبين الرئيسيين في السوق للوصول الى مسودة نهائية وتستقبل البورصة تلك الاقتراحات حول السوق الجديدة خلال شهر ينتهي في 21 مارس المقبل.