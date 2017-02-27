قال تقرير صادر عن بيان للاستثمار ان تداولات البورصة شهدت خلال الأسبوع الأخير قبل عطلة الأعياد الوطنية موجة جني أرباح أفضت إلى عودة مؤشراتها الثلاثة إلى المنطقة الحمراء مجددا،



إذ جاء ذلك بعد المكاسب التي حققتها في الأسبوع قبل السابق على وقع موجة الشراء التي كانت حاضرة وقتها، وقد شهدت تداولات الأسبوع الماضي عمليات بيع قوية تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، وسط انخفاض معدلات التداول سواء على صعيد السيولة المالية أو عدد الأسهم المتداولة،



الأمر الذي يشير إلى عزوف جزء من المتداولين عن التعامل في السوق انتظارا لظهور محفزات جديدة تساهم في عودة حالة التفاؤل التي كانت مسيطرة على السوق خلال الشهر الماضي مرة أخرى.