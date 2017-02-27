قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الدولار أنهى الأسبوع الماضي منخفضا بشكل طفيف وبقيت توقعات السوق الخاصة برفع أسعار الفائدة على حالها.



وبالفعل، بالرغم من أن العديد من أعضاء المجلس الفيدرالي قد كثفوا خطابهم بشأن الحاجة لرفع أسعار الفائدة قريبا، يبدو أن المستثمرين غير مقتنعين بتوقيت الرفع التالي لأسعار الفائدة، خاصة مع تعليقات رئيس مجلس احتياط أتلانتا، دينيس لوكهارت، التي لم تكن مساعدة بتعريفها كلمة «قريبا» بأنها تعني في الاجتماعات الثلاثة القادمة.

وسواء كانت تعليقات رئيس مجلس احتياط فيلادلفيا، باتريك هاركر، بإمكانية رفع أسعار الفائدة في مارس أو إشارة رئيسة مجلس احتياط كليفلاند، لوريتا ميستر، بأنها ستكون مرتاحة لرفع أسعار الفائدة في مارس، فإن عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي، روبرت كابلان، اغتنم الفرصة لحث زملائه على انتهاز الفرص لرفع أسعار الفائدة، حتى مع قوله بأنهم يجب أن يبقوا كل الخيارات مفتوحة قبيل اجتماع الشهر القادم للجنة السياسة.

وإضافة لذلك، فإن صدور محاضر اجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أظهرت ثقة المسؤولين في رفع أسعار الفائدة تدريجيا فيما قد يكون من الملائم رفع أسعار الفائدة «قريبا نوعا ما» لتفادي خطر عدم تمكن القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب.



وأظهرت المحاضر أيضا أن مسؤولي المجلس يساورهم عدم اليقين حيال مسائل تتراوح بين خطط التحفيز المالي لإدارة ترامب والمعوقات التي يمكن أن يخلقها ارتفاع الدولار.



وجاءت تعليقات أشارت إلى عدم القلق حيال مخاطر التضخم في المدى القريب لتخفف من النقاش حول رفع أسعار الفائدة «قريبا نوعا ما». وأخيرا، لحظ بعض المشاركين أن «استمرار إزالة السياسة التسهيلية في الوقت المناسب، ربما في الاجتماع القادم، سيتيح للجنة مرونة أكبر في التعامل مع التغيرات اللاحقة في الظروف الاقتصادية».

وعلى الرغم من أن واضعي السياسة كانوا يتحدثون بشكل واسع عن الحاجة للتضييق، فإن العقود المستقبلية لأموال مجلس الاحتياط الفيدرالي تظهر أن المستثمرين غير مقتنعين بأن الرفع التالي سيتم في مارس.



وهناك حدثان لابد من متابعتهما هما الجلسة الثنائية للرئيس ترامب أمام الكونغرس يوم الثلاثاء أو خطابا جانيت يلن وستانلي فيشر يوم الجمعة القادم اللذين يمكن أن يلقيا بعض الضوء على الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

وعلى الصعيد المالي، ومع ارتفاع الأمل في الأسواق، بدأ المستثمرون بإدراك النطاق الضيق للإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الإدارة الأميركية الجديدة في السنة المالية 2017 والتأثيرات المحدودة للتحفيز المالي في 2017 على إجمالي الاقتصاد.

وعلى الصعيد السياسي، وبعد مرور يومين هادئين، قال الرئيس الأميركي ترامب إن الصين كانت «البطل الأكبر في التلاعب بالعملة»، وأنكر التعليقات السابقة لوزير الخزينة الأميركي الذي كان قد أفاد بعدم وجود ضرورة لوصم الصين بالمتلاعب بالعملة.

وعلى الجهة الأخرى من المحيط، تبقى السياسات الأوروبية متقلبة مع اجتماع مستشاري مارين لو بن مع بعض البنوك لشرح خططهم لسحب فرنسا من اليورو إذا ما قدر لها أن تصبح رئيسة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف في نهاية الأسبوع بعد أن كان يرزح تحت الضغط لمعظم الأسبوع، وذلك مع تحسن فرص المرشح ايمانويل ماكرون عقب قرار المرشح فرانسوا بايرو بعدم الترشح، ما ساعد ماكرون وأزال الضغوطات المتنامية للاستطلاعات الانتخابية. ويبقى أن الخبراء في هذا الموضوع لا يتوقعون أن يستمر تفوق لو بن في الجولة الثانية من الانتخابات، ولكن من المهم أن نتذكر أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأميركية قد أظهرا احتمال عدم صوابية استطلاعات الرأي الانتخابية.

وعلى صعيد الصرف الأجنبي، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.0614 وبلغ أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.0492 وسط السباق الانتخابي الرئاسي الفرنسي. وبعد أن ارتفع اليورو من 1.0500 إلى مستوى 1.06، يبدو أن تخطي هذا المستوى هو في غاية الصعوبة ما لم ينخفض ترتيب لوبان في استطلاعات الرأي الانتخابية الفرنسية. وفي الوقت نفسه، بالرغم من أن الأسواق تبقى مرتبطة بالدولار الأميركي، فإن ترامب وإدارته وتعليقاته على تويتر تضع سقفا لتحرك الدولار.

وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.2409 مع دعم البيانات الاقتصادية القوية لارتفاعه.



وجاء التوقع الثاني للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي أعلى من التوقعات عند 0.7%. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2465.

وقد ارتفعت حصة ملكية بنك اليابان في سوق السندات الحكومية اليابانية إلى 41.2% في نهاية يناير، وهي مرتفعة بشكل خاص لسندات خمس سنوات وعشر سنوات.



ومع اعتقاد المستثمرين أن البنك المركزي سيرغب في خفض شراءاته إذا تمكن من إيجاد طريقة للقيام بذلك دون تقليص قدرته على تجنب ارتفاع اسعار الفائدة طويلة المدى، تم التداول بالين هذا الأسبوع بشكل إيجابي واستمر في الارتفاع مقابل الدولار وبلغ أدنى مستوى له عند 112.04، لينهي الأسبوع عند 112.17.

ومن ناحية السلع، استمرت أسعار الذهب بالارتفاع لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر مع استمرار المستثمرين في احتساب ارتفاع عدم الاستقرار السياسي العالمي في تسعيرهم، وهم ينتظرون تنفيذ ترامب للإنفاق المالي الموعود.



ومن ناحية أخرى، تستمر أسعار النفط على حالها، إذ تم التداول بالعقود المستقبلية لخام برنت عند 56.11 دولارا للبرميل.

تراجع مؤشر مديري الشراء الأميركي للخدمات من 55.6 في يناير إلى 53.9 في فبراير. ومع ذلك، يشير معدل قراءة المؤشر للربع الأول من 2017 البالغ 54.8 حتى الآن إلى أن قطاع الخدمات لا يزال يتجه نحو تسجيل أسرع نمو ربع سنوي له منذ نهاية 2015.



ويعكس التباطؤ في نمو قطاع الخدمات من أعلى مستوى في 14 شهرا سجله في يناير، تراجعا في نمو الأعمال الجديدة في فبراير إلى أضعف مستوى منذ خمسة أشهر.



وعلق بعض مقدمي الخدمات على درجة أعلى من الحذر بالنسبة لإنفاق العملاء.

وأشار مؤشر مديري الشراء للتصنيع في أميركا إلى أن ظروف التصنيع تحسنت بوتيرة أبطأ قليلا عن أعلى مستوى منذ 22 شهرا تم تسجيله في يناير.



وكان تباطؤ الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة أكبر عاملين ضاغطين على مؤشر مديري الشراء الكلي خلال فبراير. ورغم التباطؤ عن يناير، أشار الاستطلاع الأخير إلى أن نمو الطلبات الجديدة بقي اسرع من أي وقت آخر منذ مارس 2015، وكان ذلك بسبب المبيعات القوية للعملاء المحليين، التي ساعدت على التعويض عن تراجع النمو في أسواق الصادرات خلال فبراير.

وإضافة لذلك، أشار المصنعون إلى أن التضخم في تكلفة الإنتاج كان عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014.



ويرتبط ذلك بارتفاع أسعار بعض المواد الخام، خاصة المعادن والمنتجات المرتبطة بالنفط.

وقفزت مبيعات المساكن القائمة في بداية 2017، وتخطت المستوى الدوري الأعلى الأخير وارتفعت في يناير بأسرع وتيرة لها منذ عقد تقريبا.



وشهدت جميع المناطق الرئيسية باستثناء الغرب الأوسط ارتفاعا في المبيعات الشهر الماضي.



فقد ارتفع مجموع مبيعات المساكن القائمة، التي تضم الصفقات الناجزة التي تشمل مساكن العائلة الواحدة والمساكن المتلاصقة والمساكن الخاضعة لجمعيات، والجمعيات العقارية، بنسبة 3.3% لتصل إلى معدل سنوي قدره 5.69 ملايين في يناير بعد التعديل الموسمي، أعقب مستوى ديسمبر 2016 الذي بلغ 5.51 ملايين بعد رفعه إثر المراجعة. وكانت وتيرة مبيعات يناير أعلى بنسبة 3.8% عن سنة مضت.