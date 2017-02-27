شريف حمدي
استأنف بورصة الكويت تعاملات الأسبوع بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية على تراجع جماعي لمؤشراتها اليوم الاثنين، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.4% بخسائر بلغت 29 نقطة ، ليصل إلى 6780 نقطة ، كما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.5% بخسارته 2.08 نقاط ليصل المؤشر إلى 425 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.3% متراجعا 2.8 نقاط ليصل إلى 968 نقطة.
وواصلت السيولة تراجعها بنسبة 15%، إذ بلغت 23.8 مليون دينار انخفاضا من 27.9 مليون دينار في تعاملات الخميس الماضي، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 22%، إذ بلغت 213 مليون سهم نفذت من خلال 5709 صفقة.