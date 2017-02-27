«من غير المألوف لرجال الطبقة العليا في بريطانيا ارتداء المجوهرات»

خبير الإيتيكيت ويليام هانسن كاشفا عن السبب الحقيقي لعدم ارتداء ويليام خاتم الزواج، مؤكدا انه من غير المألوف لرجال الطبقة العليا في بريطانيا ارتداء المجوهرات، كما أن هذا التقليد اشتمل قديما على عدم ارتدائهم حتى ساعات اليد، لكن القواعد أصبحت أقل صرامة واقتصر الأمر على عدم ارتداء المجوهرات فقط اليوم. وقد أثارت صور كثيرة للامير ويليام وأصبعه خال من خاتم الزواج فضول البعض وسؤالهم.