جابر: مشاريع الشركات المشاركة تنوعت بشكل كبير لتناسب كل المتطلبات

أكد الرئيس التنفيذي في شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات إيهاب جابر ،أن معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأبرز والأكبر في الكويت على الإطلاق والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي، استقطب شركات مميزة في السوق العقاري المحلي والخليجي، منها شركات جديدة ستقدم فرصا عقارية تعرض للمرة الأولى في الكويت.

وأشار جابر إلى أن كل المستثمرين العقاريين على موعد مع أفضل الاستثمارات العقارية والفرص المناسبة لهم خلال فترة المعرض، لافتا إلى أن مشاريع الشركات المشاركة تنوعت بشكل كبير لتناسب كل المتطلبات العقارية للمستثمر الكويتي سواء من ناحية السعر أو مكان الاستثمار العقاري.

فيفا العقارية

وتشارك شركة فيفا العقارية في المعرض، حيث صرح الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الشمري قائلا: شركة فيفا العقارية تقوم بتسويق وتطوير المشاريع الداخلية والخارجية وذلك بفضل الإمكانيات الإدارية المتطورة التي تمتلكها من خلال فريق تسويقي وتطويري مؤهل بخبراته واختيارها لأفضل المشاريع المتميزة في مواقعها وتصاميمها وأسعارها وطرق تسويقها في الكويت بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام.

ولفت الشمري إلى أن الشركة تستخدم أدوات تسويقية فعالة والتي تقوم بالتسويق في تركيا واسطنبول واسنيورت لمشروع MAVERA AHSEN وهو بنايتان ذواتا تصميم عصري تضمان 192 وحدة سكنية صممت بعناية تنتظر مالكيها المميزين.

وبين ان المشــروع يقع في أكثر المناطق تطــــورا ونموا، فهــــي تعــــد نقطة اتصال بين الطريق الرئيسي E5 Tem والطريق الأوروبي السريع في بهشـــة شهير، مما يجعل الوصول للمناطق السياحية ومراكز التسوق بسهولة.

أساسات العقارية

من جانبه، صرح رئيس مجلس الإدارة لشركة مجموعة أساسات العالمية العقارية مشاري المرشاد المستثمر والوكيل الحصري لإدارة وتشغيل فندق الشرفة في مكة المكرمة والذي يبعد عن الحرم المكي حوالي 1200 متر، صرح بأن الفندق تديره المجموعة ويتكون من 116 وحدة سكنية مفروشة بكامل خدماتها.

وتابع: يوجد بالفندق الجديد مصلى كبير يتسع لعدد 300 مصل وتوجد حضانة للأطفال ومجلس رجال منفصل ديوانية بالإضافة إلى مطعم بوفيه راق لخدمة المعتمرين والحجاج وتوجد خدمة توصيل من وإلى الحرم المكي بسيارة جديدة ويمتاز الفندق بإدارة متكاملة على أعلى مستوى من خدمات التنظيف وغسيل الملابس والتحميل والتنزيل للأمتعة.

وبين المرشاد أنه تم تشطيب الفندق وتجهيزه بالكامل قبل 5 شهور لاستقبال المعتمرين والحجاج إلى بيت الله الحرام.

شركة 3D العقارية

من جانب آخر، أعلنت شركة 3D العقارية عن مشاركتها في المعرض، وقالت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة هبة غازي: ان هذا الوقت هو الانسب لإقامة مشاريع متميزة في اسواق جديدة لجذب وانتباه العميل، اذ تعتزم الشركة تكرار التجربة الناجحة في مشاريع أخرى غير مسبوقة حول العالم في آسيا وافريقيا وأوروبا، ألمانيا، برلين.

وأشارت إلى أن الشركة تطرح مشروع مجمع سكني حديث متكامل الخدمات في قلب العاصمة برلين يحتوي على 266 شقة متعددة المساحات ذات تصميمات انيقة من الداخل والخارج وتشطيبات عالية الجودة باستخدام معايير طاقة حديثة مصرح بها من بنك التنمية الالماني.

وعن مشروع دولة الامارات دبي قالت غازي ان المشروع عبارة عن وحدات سكنية في قلب نخلة جميرا مركز العقارات السكنية المتميزة والفنادق الراقية ومقر للفعاليات الرياضية والحفلات والانشطة الترفيهية والاحتفالات.

تبارك القابضة

بدوره، قال مدير فرع الكويت لمجموعة تبارك القابضة وليد صقر ان الشركة ستطرح خلال فترة المعرض احدث واضخم مشروعات المجموعة في القاهرة الجديدة ـ ناينتي افينيو ـ التجمع الخامس مصر ومشروع كابيتال ايست ـ مدينة نصر.

وأشار صقر إلى أن المجموعة نفذت نسبة تقارب 75% من انشاءات احدث مشروعات الشركة بالقاهرة الجديدة وهو مشروع ناينتي افينيو بالتجمع الخامس والذي سيبدأ تسليم مرحلته الاولى صيف 2017 وتم فتح باب الحجز للمشروع.

وافاد بأن هذه الفترة تعد الانسب للتعاقد ولامتلاك العقار في مصر وذلك بسبب فرق العملة بين الدينار والجنيه في الوقت الحالي.

وبين صقر ان مشروع ناينتي افينيو الذي يعتبر اكثر المواقع تميزا بالتجمع الخامس وان المشروع سكني تجاري اداري على مستوي عالمي راق.