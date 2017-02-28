الحساب يقدم جائزتين يومياً قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج أمس عن الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 23 فبراير، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل، والفائزون هم: منيرة عبدالله سليمان الرشيدي، زهرة محمد حجي الجدي، بدرية صلاح حسين العبد المحسن، عادل جويد جويد اقبال، علي عبدالرزاق القاصر، حسين علي عباس صرخوه، عبداللطيف محمد جوهر عبدالله، قيس كاظم محسن البلام، لاكسمي ليمباجي شيندي، احمد سعد سعود مهجان.

وسيبدأ السحب ربع السنوي الأول في 30 مارس على جائزة 200 ألف دينار كويتي، يليه السحب ربع السنوي الثاني الذي سيجرى في 29 يونيو على جائزة 250 ألف دينار كويتي ثم السحب ربع السنوي الثالث فسيقام في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار كويتي.

أما السحب الرابع والأخير فسيكون في 11 يناير 2018 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.

كما يمنح حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

وهذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت.

وعند فتح حساب بحد أدنى للرصيد 200 دينار، يتأهل العملاء تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة القادمة شرط المحافظة على ذلك الحد الأدنى.