استقبل بنك الخليج الفائزين بثاني سحب شهري لحساب redTM للعام الحالي، وذلك يوم الخميس الماضي لتسليمهم جوائز «ابل» التي فازوا بها، حيث أجري السحب يوم الاثنين الموافق 20 فبراير.

وقد قامت كل من منيرة العوضي الفائزة بجهاز «آيفون 7 بلس»، وروان الخترش الفائزة بساعة «آبل» الذكية بزيارة بنك الخليج في مقره الرئيسي حيث كانت منال بركات مديرة الخدمات المصرفية لحساب redTM لاستقبالهما وتهنئتهما، على أن تقوم نوف الشمري الفائزة بجهاز «آيباد برو» بزيارة مقر البنك لاحقا.

ويعتبر redTM حسابا مخصصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات في الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما.

ويحصل أصحاب حساب redTM على الفرصة لدخول السحوبات الشهرية عند تحويل إعاناتهم الطلابية، ويسري العرض حتى 31 ديسمبر 2017 حيث يحصل ثلاثة فائزين على «ايفون»7، «آيباد برو»، و«ابل ووتش» شهريا.

أما بالنسبة لتواريخ السحوبات القادمة فقد تم الإعلان عنها على النحو التالي: 30 مارس، 24 أبريل، 22 مايو، 29 يونيو، 24 يوليو، 30 أغسطس، 28 سبتمبر، 23 أكتوبر، 20 نوفمبر، و11 يناير 2018

وبالإضافة الى جوائز «ابل»، يحصل الطلاب على فرصة الفوز بسيارة «فيات» 500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية، كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين فقط في جميع دور العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع بانتسابهم فقط لحساب redTM، وعلاوة على ذلك، يحصل العملاء على عروض حصرية من «إدفعلي» وهي شركة لخدمات التسوق عبر الإنترنت.