هدف المجموعة في 2017 تطوير خدمة العملاء

أقامت مجموعة الساير القابضة احدى مجموعات الشركات الرائدة في المنطقة مؤخرا مؤتمر الموظفين السنوي لتكريم جهود خدمة العملاء المتميزة لعام 2016 وتكريم فرق عمل «الأفضل بالعمل» المتميزة عبر وحدات العمل غير التجارية والتجارية بما في ذلك مؤسسة محمد ناصر الساير عن تويوتا ولكزس، قسم المبيعات، الخدمة وقطع الغيار، وشركة بحرة التجارية عن هينو، بوب كات، دوسان للمعدات الثقيلة، والساير الهندسية عن اطارات يوكوهاما، زيوت كوفران وأصباغ نيكسا، والشحنان للتجارة العامة والمقاولات عن زيوت فالفولين، والساير الطبية، وتأجير السيارات، التأمين، ليتموس للاعلان، ومصنع علف الحيوان، والداو لخدمات تكنولوجيا المعلومات والقسم التجاري الخارجي تراي ستار.

وقد حضر الحفل فيصل بدر محمد الساير رئيس مجلس الادارة، ومبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي، وبينغت شولتز رئيس العمليات، ومايكل سميث رئيس المجموعة المالي، وجاك فغالي رئيس مجموعة الموارد البشرية، وأليجاندرو مسالين رئيس مجموعة التسويق، ومديرو الأعمال وممثلو الادارة وأكثر من 3000 موظف في المجموعة.

وتــم خلال الحفل توزيع جوائز خدمة العملاء لـ 62 موقع عمل تم قياسهـا من خلال ثلاث فئات تتضمن: رضـــا العملاء المتميــــز للأفرع التي أحرزت مؤشر رضا عملاء مرتفعا، جائزة رئيس مجلس الإدارة لخدمة اشعر كأنك في بيتك، وجائزة نائب رئيس مجلس الادارة عن أفضل موقع عمل ترتيبا.

استمرار تحسين جهود خدمة العملاء

وخلال كلمة الافتتاح صرح فيصــل بدر محمد الساير رئيس مجلــــس ادارة مجموعة الساير القابضـــة قائــلا: نحن بحاجــة الى عقليـــة جديدة، الـى نهــــج جديـــد للتأكــد من مشــاركة العميل معنـــا بسبــب ما نقدمـــه لهم وبسبــب طريقــة معاملتنا لهم، إنهـــا حقـبة جديـــــدة في مشاركة العمـــلاء، ويجب علــى كل منا أن يسأل نفسه عن كيفية تعامله مع هذا العميل على وجه الخصوص، للتأكيد على مشاركته والتواصل معه وجعله يشعر بأهمية خاصة بالنسبة لنا.

من جانبه، شدد مبارك ناصر الساير الرئيس التنفيــذي على التزام المجموعة باستراتيجيتها في النمـــو والارتقاء المتواصل برضـــا عملائها بتزويدهم ليس بالخدمات المطلوبة فحسب بل بتجربة يصعب على منافسيها تقليدها واستنساخها.

2017 عام المشاركة

بالنسبة للمجموعة فإن حلول خدمة العملاء المبتكرة ترتكز على إيجاد طرق جديدة لإسعاد العملاء، و2017 هو العام الذي سنقوم فيه بأخذ الوقت الكافي في الاستماع وفهم واعتماد خدمتنا لتلبية احتياجات عملائنا، ومن خلال الاهتمام بعملائنا ومشاركتهم فردا فردا تهدف المجموعة لضمان أفضل النتائج في العمل.

وقال بينغت شولتز رئيس العمليات: نحن لا نهدف لإرضاء العملاء فحسب وإنما لتعزيز الايجابيـــة والاثـــارة في مكـان العمل وخلــق الفرص للنمو والتطـــور كفريق واحد.

وبهدف الاستمرار في تطويـــر الأداء وتحقيق نتائج أفضل لرضا العملاء، تستمر المجموعة في التركيز على مبادرات تطويـــر الموظفين وستعمل المــوارد البشرية للتركيـــز على أدق الاحتياجات لكل موظف بهــدف تقديم فرص تعليمية وخدمات عامة مخصصة لكل موظف.

ولقد أصبحت مثل هذه المناسبات بالنسبة لمجموعة الساير بمنزلة منصة لجميع موظفي المجموعة للاحتفال بالنجاح وإيجاد طرق للعمل معا وتجديد روح الفريق، وسيتبع مؤتمر الموظفين السنوي الأفضل بالعمل، المؤتمر نصف السنوي خلال منتصف هذا العام.