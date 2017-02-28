2.1 تريليون دولار خسائر متوقعة لجرائم أمن المعلومات بين 2016 و2019

أحمد مغربي

أعلنت شركة البترول «الوطنية الكويتية» وشركة «ايكويت» للبتروكيماويات عن انطلاق مؤتمر الكويت الثالث لحماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية 2017 والمزمع انعقاده في 14 ـ 15 مارس المقبل تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية عصام المرزوق.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة «البترول الوطنية» باسم العيسى ان أنظمة التحكم الصناعية، المعروفة باسم «أنظمة العمليات»، تمثل العناصر الرئيسية التي تتحكم بالسلامة والإنتاج خصوصا في الصناعات الحيوية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والماء، وان أنظمة التحكم الصناعية تختلف عن «تقنية المعلومات» التي تربط مختلف المؤسسات على مستوى العالم.

وقال العيسى ان المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي في مجال أمن أنظمة العمليات الصناعية من خلال قطاعات البنية التحتية والصناعات الحيوية في الكويت وغيرها، وان هذه الصناعات الحيوية تساهم بأكثر من 95% من الاقتصاد الكويتي، بل وتعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكويتي.

وذكر ان المؤتمر يركز على أنظمة التحكم الصناعية التي تشكل 8 إلى 10% من قيمة الأصول الاجمالية المرتبطة بالبنية التحتية الصناعية الحيوية.

وقال انه في استبيان «أمن المعلومات» الذي تم في العام 2016، وذلك بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة صناعية، قامت 67% من هذه المؤسسات بتصنيف مستوى التهديد لأنظمة التحكم على أنه تهديد «عالي» أو «خطير»، وذلك بالمقارنة بنسبة 43% للاستبيان ذاته في العام 2015.

وأشار الى انه في العام 2015، سجلت خسائر سنوية عالمية نتيجة جرائم أمن المعلومات تتراوح ما بين 500 مليار وتريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الخسائر التي تسببها جرائم أمن المعلومات من 2016 إلى 2019 لتصل إلى 2.1 تريليون دولار، وتكشف هذه الخسائر عن الحاجة الملحة لتطوير وتعزيز أمن المعلومات.

ويتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمار في أمن أنظمة التحكم الصناعية من 9 مليارات دولار إلى أكثر من 12.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه، قال مدير دائرة تقنية المعلومات في شركة «البترول الوطنية» الكويتية م.عبدالعزيز الدعيج ان المؤتمر سيحضره أكثر من 400 قيادي وخبير من أكثر من 80 شركة محلية وإقليمية ودولية، ويناقش المؤتمر محاور مهمة في أنظمة التحكم الصناعية المتعلقة بالصناعات الحيوية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات توليد الكهرباء.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في شركة «ايكويت» م.طارق الكندري ان عمليات البنية التحتية الصناعية حول العالم تواجه المزيد من المخاطر بسبب الهجمات الالكترونية.