توقعات ببلوغ مستوياته 4% مع دخول زيادة الكهرباء والماء

الرقم القياسي لأسعار المستهلك يتراجع 0.07% مقابل ديسمبر

احمد موسى

قفزت مستويات التضخم بالكويت إلى 3.29% في يناير 2017، فيما سُجل تراجع بنسبة 0.07% مقابل مستويات شهر ديسمبر 2016.

وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء ارتفع الرقم القياسي لمجموعة النقل خلال شهر يناير ومقابل نفس الفترة من العام الماضي بنحو بلغ 10.67%، وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل نحو 29% من نفقات المستهلكين بنسبة 6.44%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18% من سلة الأسعار بنسبة 0.19% عنها قبل عام.و وشهريا تراجع التضخم بفعل استقرار مجموعة خدمات السكن والمطاعم، فيما انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات 0.32% بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي.

ورجح مراقبون أن تفرض زيادة أسعار المحروقات بالكويت ضغوطا تضخمية، فبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء يبلغ متوسط إنفاق الأسرة الكويتية على النقل شهريا نحو 5% من إجمالي الدخل الشهري، فيما يبلغ متوسط إنفاق الأسرة غير الكويتية 7.3% على النقل شهريا.

وفي تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، توقع الصندوق ارتفاع التضخم إلى 3.8% في 2017 من مستواه في 2016 البالغ 3.3%.

وتزامن ارتفاع التضخم خلال يناير 2017 بالتزامن مع تسجيل الدولار الأميركي ارتفاعا امام الدينار بنحو 0.62% مقابل مستوياته في يناير 2016، حيث تستورد الكويت أكثر من 70% من احتياجاتها.

وتعد الكويت حاليا الأعلى في معدلات التضخم بالمقارنة مع نظيراتها الخليجية حيث يصل متوسط التضخم بالكويت نحو 3 إلى 3.5% سنويا بالمقارنة مع السعودية التي سجلت في يناير الماضي اول تضخم سلبي منذ 9 سنوات فيما سجلت قطر تضخم بنسبة 1.2%، بينما كان معدل التضخم في الإمارات والبحرين بنسبة بلغت 2.2% و0.8% على التوالي، وارتفع التضخم بسلطنة عمان إلى مستويات 1.8%.

وتوقع تقرير حديث لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني ان يعاود التضخم ارتفاعه هذا العام تماشيا مع رفع الحكومة تعرفة الكهرباء والماء بدءا من شهر مايو، مضيفا ان من المتوقع أن يتسبب هذا الارتفاع في زيادة الضغوط التضخمية في النصف الثاني من عام 2017 والتي ستؤدي بدورها إلى رفع المتوسط السنوي إلى نحو 3.8 و4% خلال هذا العام.